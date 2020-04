Lionel Messi, el mejor de los últimos 25 años

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La revista británica Four Four Two lanzó una encuesta online entre sus seguidores para nombrar al mejor futbolista en un cuarto de siglo, y sin duda el resultado final no sorprendió a muchos, ya que arrojó como ganador al astro de Barcelona, Lionel Messi.

“La Pulga” se impuso a estrellas de la talla de Luis Figo, Paolo Maldini, Andrés Iniesta, Rivaldo, Roberto Baggio y a su compatriota de la selección ‘Albiceleste’ Gabriel Caballero entre los mejores jugadores de los últimos 25 años.

Por su parte el portugués Cristiano Ronaldo ocupa la segunda posición del ránking, y es catalogado por el sitio como “un jugador que la prensa ya quiere retirar, y éste sigue rompiendo las expectativas, y sigue siendo uno de los mejores del mundo a la edad avanzada de 34 años”.

Mas atrás llega el mago francés Zinedine Zidane en el tercer puesto, luego el brasileño Ronaldo Nazario en el cuarto lugar, y cerrando el top 5 el balón de oro en 2005, Ronaldinho.

«Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor», se lee en Four Four Two.

Fuente: Debate.mx