Le secuestraron el auto a Murphy: “Ni siquiera me dieron la copia del acta”

El secretario general de la Regional Sur de ATECh se vio sorprendido por un estricto control por parte de la Policía Federal cuando se aprestaba a firmar documentación legal. Fue demorado en la calle Juan XXIII y Malvinas, allí agentes de la Policía Federal procedieron a secuestrarle el vehículo “sin darme la copia del acta que me confeccionaron”, denunció el dirigente.

En la tarde de este miércoles, agentes de la Policía Federal procedieron al secuestro del vehículo del secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, quien se encontraba en camino a firmar documentación legal para la cual no contaba con más plazo para hacerlo.

En diálogo con El Comodorense Portal de Noticias, Murphy señaló que desde el gremio “hemos difundido el hecho que llevamos adelante un amparo en la Justicia por el tema de los pagos fuera de término y por el pago escalonado”.

En ese contexto, indicó: “Yo tenía la obligación de firmar la apelación porque si no se firmaba en los plazos correspondientes se caía toda la causa que llevamos adelante, por eso me vi obligado a dirigirme al sindicato para encontrarme ahí con la abogada que lleva adelante el amparo y firmar esta documentación”.

En camino a realizar dicho trámite, el dirigente gremial describe que fue demorado por la Policía Federal en la calle Juan XXIII y Malvinas, donde explicó su situación y detalló que no existe ningún permiso específico para la acción que debía realizar, “pero son razones de fuerza mayor y eso también entiendo que debe ser contemplado”.

En ese instante, “la abogada se acercó al lugar donde estábamos en el control, mostró la documentación que tenía que firmar -al final lo hice adelante de la policía-, y habló con el oficial a cargo”.

En ese marco, denuncia que “no me quisieron dar ni siquiera la copia del acta que me estaban confeccionando y me demoraron un rato, para después secuestrar mi vehículo personal”, el procedimiento se habría dado por violar la cuarentena obligatoria.

“Les expliqué quien era y lo que hacía y me dijeron que si me conocen, entonces uno empieza a sospechar que esa fue una de las causas de que sean tan inflexibles. Porque podría haber firmado los papeles y vuelto a mi casa, pero decidieron secuestrarme el vehículo sin siquiera darme una copia del acta o algo escrito en lo que conste que me secuestraron el auto en ese momento”, finalizó.