Lago Puelo: Entregan más módulos alimentarios a quienes no perciben ningún ingreso

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte de Nación, la Municipalidad de Lago Puelo informó que continuará asistiendo a los sectores más postergados y realizará una nueva entrega de alimentos al comienzo de la semana.

Con prioridad en las familias que no perciben ningún tipo de ingreso económico o subsidio, hoy martes 28 de abril se distribuirán nuevos módulos alimenticios.

«El objetivo es lograr alcanzar a quienes realmente necesitan y no tienen ningún ingreso. Me da una tristeza enorme ver que tanta gente necesita inscribirse para solicitar alimentos, pero hay vecinos y vecinas que necesitan más que otros y a ellos tenemos que llegar», enfatizó el intendente Augusto Sánchez. En ese sentido remarcó: «entendemos los reclamos de todos y todas, pero también hay que saber que hay gente que no percibe ningún sueldo y no lo va a percibir, porque no puede salir a trabajar, porque no tiene trabajo, o distintas razones, y esas personas son nuestra prioridad hoy. Hay que ser más solidarios y entender que a veces hay otros que necesitan más que uno».

Como todas las semanas, quienes sean trabajadores informales, no perciban ningún subsidio, y necesiten acceder a los módulos alimentarios o al Plan Calor, deberán comunicarse con Desarrollo Humano y Social, al 294 420-2241, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, de lunes a sábado.