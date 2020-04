La reconstrucción del puente de Arroyo Verde es prioridad para la Vialidad Nacional

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El nuevo titular de Vialidad Nacional Distrito Chubut, Julio Otero se refirió a las obras que están paradas en la provincia y a las posibilidades de reactivación que hay, especialmente en torno a la doble trocha como así también al puente de Arroyo Verde, destruido por un temporal hace cinco años.

“Estamos con muchísimas cosas por hacer y ver de qué forma se le da una vuelta a toda la gestión, para retomar algo que había sucedido y que nos había dado buenos frutos en su momento que era toda una acción coordinada entre la Nación, la provincia y los municipios” indicó en un principio a través de Lu17.

OBRAS PARADAS

El funcionario nacional destacó que “nos encontramos con las obras paradas, como ha sucedido en gran parte del país, algunas se pueden llegar a activar pero el parate vino cuando se produjo todo el descalabro, algunas empresas pidieron directamente la limitación del contrato, otras pidieron neutralización como pasó con la autovía (Puerto Madryn – Trelew) que pidieron una neutralización del plazo y ver qué pasa, y ahora si los recursos de Vialidad Nacional asignados para caminos, se tiene que establecer la priorización”.

Otero destacó que “tenemos un tramo de la Ruta 40 que muy afectado, donde no se hicieron obras, quedó una obra de hace muchísimos años que nunca se le hizo ninguna intervención y está muy afectada, en la zona de Facundo y después la autovía Comodoro-Caleta que quedó inconclusa, es una obra que parece un cuento de terror, hay tramos ya ejecutados que no están habilitados, obradores donde uno ve camiones apilados, los obradores de Lázaro Báez en su momento, no puede ser que con todo este equipamiento no se terminó la obra”.

LA AUTOViA MADRYN – TRELEW

“La autovía Madryn-Trelew esta con un contrato firmado y neutralizada la obra, está parada la obra, pero con una empresa que puede seguir o puede llegar a transferir el contrato; en el caso Comodoro-Caleta ahí están rescindidos los contratos que había, hay que hacer un nuevo llamado a licitación si o si, en el caso de la Ruta 25 hay una empresa trabajando, que también es Sapag, en los primeros 25 kilómetros y después están los otros dos tramos que están muy destruidos y que también están priorizados para licitar” indicó, pintando un panorama sobre algunas rutas nacionales de la provincia.

Otero destacó que “en el plan de obra en este momento está trabajando tanto el Ministerio de Obras Públicas como Vialidad Nacional, fijando todas las prioridades, las provincias no son ajenas porqué obviamente hay un ida y vuelta como tiene que ser, esas prioridades se dan por una cuestión de sentido común, se deben terminar, el puente de Arroyo Verde, la autovía Madryn-Trelew, la Ruta 25 que está explotada en muchos lugares y con serios problemas de transitabilidad”.

EL PUENTE DE ARROYO VERDE

En cuanto al puente de Arroyo Verde, el funcionario dijo que “había una empresa que tenía que hacer un puente y como tenían que demoler el puente existente, uno se pregunta por qué lo van a demoler, es que ahí va el puente nuevo, lo que se construyó es un desvío tipo vado, pero la obra también quedó parada y estamos viendo otra vez de qué manera se pone en marcha, para hacer el puente hay un presupuesto destinado para construir un puente de 120 metros y hay que hacerlo, no quiero pensar que venga otra inundación como la del 2012 que cortó los accesos a Arroyo Verde y es un punto neurálgico, si nos pegan en ese puente se nos corta la ruta 3 al sur, son puntos muy sensibles que hay que atenderlos y tiene prioridad”.

En cuanto a los plazos que se manejan, indicó que “hoy se están encargando todas las necesidades que tienen las rutas, las distintas jurisdicciones y seguramente en las próximas semanas ya tendremos un plan de obras” cerró el funcionario, que tiene una amplia experiencia no solo como director de la zona, sino como empleado de Vialidad Nacional, ocupando cargos afines en varias oportunidades, señaló El Chubut.