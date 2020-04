WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Mendoza y La Pampa, Guillermo Pereyra, anunció la reducción del 50% del salario para los trabajadores petroleros de la Cuenca Neuquina, decisión que es tomada en pos de “sostener los puestos de trabajo y la salud de los compañeros y sus familias”, ya que con el acuerdo se logra conservar los trabajos de los más de 20 mil petroleros que se encuentran parados por la falta de actividad y además se mantiene la prestación de servicio médico y famacéutico por parte de la obra social.

La industria petrolera sufre uno de los mayores golpes de su historia debido a la paralización de la actividad por la pandemia de Coronavirus, y la consecuente caída del precio del barril a pisos históricos por la reducción de hasta un 90% del cosumo de combustibles en el mundo.

Así lo detalló el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Mendoza y La Pampa, Guillermo Pereyra, quien anunció la reducción del 50% del salario de los trabajadores petroleros de la Cuenca Neuquina.

En diálogo con Radio La Red, el dirigente puntualizó “tenemos más de 20 mil compañeros en sus casas suspendidos, porque no hay trabajo”, y detalló que “de estos compañeros un 60% son de pequeñas y medianas empresas, son las empresas que los trabajadores que quedaron despedidos de YPF en la década del 90 y son más o menos 400 empresas que ocupan a 16 mil compañeros trabajadores”.

En ese sentido, señaló que “estas empresas facturan, pagan los sueldos, los aportes y ni siquiera hay capital de trabajo. Un mes que no facturen, un mes que no pagan el sueldo, entonces hemos buscado un acuerdo junto a las operadoras que son las que toman esta mano de obra para que las operadoras ayuden a estas pequeñas y medianas empresas a pagar esto que hemos acordado que es más o menos un ingreso de un 50% de lo que venían percibiendo. Pagarles el sueldo básico, el diferencial zonal, el diferencial de turno, más un valor vianda que esto está en el convenio colectivo y serán unos 12 mil pesos más, todo no remunerativo”.

Por último, Pereyra resaltó que la decisión adoptada por el gremio fue informada a los trabajadores, quienes “respaldaron la medida de manera unánime”.