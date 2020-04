Italia registró 534 muertos y redujo el ingreso de nuevos pacientes a terapia intensiva

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los fallecidos en Italia con coronavirus son ya al menos 24.648, tras registrarse 534 nuevas muertes en las últimas 24 horas, una cifra en aumento, según los datos difundidos hoy por la Protección Civil.

Los casos totales de contagios desde que se detectó el brote en este país el 21 de febrero se sitúan en los 183.957, lo que supone un aumento de 2.729 infecciones en las últimas veinticuatro horas, una cifra en ligero aumento en comparación con los últimos días.

Mientras, el número de hospitalizados sigue disminuyendo. También mejora la situación en las unidades de cuidados intensivos, que tienen a 2.471 pacientes, 102 menos que el lunes, lo que permite disminuir la presión sobre los hospitales.

En cuanto a recuperados hay 51.600 en total, de los cuales 2.723 se han contabilizado en las últimas 24 horas.

Reapertura progresiva a partir del 4 de marzo

En tanto, el Gobierno de Italia prepara su estrategia para reabrir el país a partir del 4 de mayo, que pasará por impulsar el uso de mascarillas hasta que haya vacuna, por una respuesta común de la Unión Europea y por nuevas ayudas de 50.000 millones de euros.

El primer ministro, Giuseppe Conte, acudió hoy al Senado para ilustrar su estrategia para contener la expansión de la pandemia en el país, así como su estrategia de cara a la conocida como “Fase 2”, la reapertura gradual del país a partir del próximo 4 de mayo.

Avisó que comenzará “una fase muy complicada” que pasará por aligerar las restricciones de movimiento, el confinamiento de la población y el cierre de la industria en base a un programa de “aperturas progresivas y homogéneo a nivel nacional”.

En su comparecencia Conte ofreció detalles sobre sus planes desde el punto de vista sanitario, económico y de la Unión Europea (UE), de la que sigue esperando una respuesta sin ambages y común.

Respuesta sanitaria en 5 puntos

La estrategia sanitaria de su Gobierno pasa por cinco puntos, el primero “mantener y hacer respetar la distancia social, promover el uso extendido de dispositivos de protección individual” hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento, es decir, guantes y mascarillas.

Sin embargo habrá algunas modificaciones sobre el respeto de las reglas de distanciamiento entre personas, aunque no detalló cuales.

En segundo lugar Italia pretende reforzar su red sanitaria y de prevención, “con particular atención” a las residencias de ancianos, donde reconoció “explosiones incontroladas de contagios”.

El Gobierno también aspira a crear hospitales dedicados única y exclusivamente a los enfermos de la COVID-19, así como intensificar el uso de pruebas serológicas, para lo que se ha lanzado un concurso público para hacerse con 150.000 test antes del 29 de abril.

Por último se fomentará el uso de una aplicación telefónica para que trace los contactos de sus usuarios y en caso de que uno enferme se pueda saber con quién ha estado últimamente y elaborar un mapa del contagio. Esta herramienta digital será voluntaria.

La UE no puede cometer los errores de 2008

Conte, a dos días del próximo Consejo Europeo, exigió una respuesta contundente y solidaria del bloque comunitario para ayudar a los países con mayores dificultades.

“La UE y la Eurozona no pueden permitirse cometer los errores de la crisis financiera de 2008, cuando no se dio una respuesta común. No podemos correr el riesgo porque no dar una respuesta adecuada y valiente dañaría gravemente al proyecto europeo”, insistió.

Conte rechaza recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y sigue apostando por los conocidos como “eurobonos”, la emisión de deuda común europea para financiar la respuesta a la crisis rechazados principalmente por Alemania y Países Bajos.

Sin embargo defendió que rechazar la línea de crédito del MEDE sería un golpe para otros países aliados “en esta batalla” como España, interesada en este instrumento siempre y cuando no tenga las rígidas condiciones del pasado.

Nuevas ayudas multimillonarias

En cuanto a la respuesta económica, el Gobierno de Italia lima ya un nuevo paquete de ayudas por valor “no inferior” a 50.000 millones de euros que se sumará a otro aprobado el mes pasado de 25.000 millones.

Esta inversión servirá para reforzar al personal sanitario, de la Protección Civil y de las Fuerzas de Seguridad, para indemnizaciones a autónomos y ayudas a personas sin protección social, ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas y para recuperar a algunos de los sectores más perjudicados, como el turismo,

Y es que el primer ministro reconoció que el cierre de los puestos de trabajo ha creado una crisis que amenaza a “las franjas más frágiles”, lo que podría “crear una nueva pobreza”.