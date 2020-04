Infraestructura para el Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El sistema de Salud Pública de Chubut cuenta con una base 54 camas de terapia intensiva y en conjunto con las clínicas y sanatorios privados se llega a las 98. Y dentro del sector público se trazó un primer objetivo para incrementar en un 20% la disponibilidad, pero se persigue llegar al doble. A todo ello se le suman los consultorios externos y las camas que fueron adquiridas.

Son alrededor de 1.100 los médicos con los que se cuenta, más los voluntarios que se han ido sumando. Monitores, bombas de infusión, test para detectar el coronavirus y fundamentalmente respiradores artificiales (son más de 134 en Chubut) es parte de la infraestructura con la que cuenta la provincia para hacer frente a la llegada del virus, que hasta el momento registra dos casos positivos, ambos en Comodoro Rivadavia.

A esto se suma la remodelación y adaptación de los hospitales de toda la provincia e incluso la posibilidad de abrir una de las alas del nuevo Hospital de Alta Complejidad de Trelew.

Las autoridades sanitarias proyectaban el 10 de marzo, cuando todo comenzó, un escenario de colapso total. Así por ejemplo, dentro del Hospital de Trelew se manejaba en ese entonces que habría 90 mil personas para internar en el momento, menos leves. Eran 20 mil camas de intermedia y 3.000 personas en respirador las que se precisarían.

Actualmente, con la cuarentena que lleva más de 30 días y el achatamiento en la curva, se maneja otro escenario. Se calcula que para Trelew serán 200 camas para convalecientes, 50 camas de intermedia y 15 camas de terapia intensiva sólo para Covid 19. Eso en el transcurso de lo que dure la epidemia. Esta proyección es considerada como “un número manejable”, sin que tenga que colapsar el sistema.

Otro dato no menor son los adultos mayores, principal grupo de riesgo. En Chubut hay entre cuatro y cinco geriátricos provinciales, además de los municipales y privados. En ellos se albergan alrededor de 650 personas. Desde el ministerio de Salud ya se hizo una actualización del protocolo previsto en las instituciones. Para un mejor manejo, se hace un control riguroso de las visitas. Que vaya una sola persona de la familia, siempre la misma. Lógicamente que se mantenga la distancia y las premisas básicas de higiene. El personal por su parte (que es otro de los focos por donde puede entrar el virus) se ha capacitado para el manejo de estas situaciones.

Camas por provincia

Un informe de Ieral basado en datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, también permite tener un parámetro por provincia de cómo está preparado cada uno de los distritos para la contigencia.

En Argentina se contabilizan 26.985 establecimientos asistenciales de salud incluyendo los de gestión pública, de la seguridad social y del sector privado. Son 21.651 establecimientos sin internación y 5.334 establecimientos con internación, de los cuales 941 corresponden a unidades de alto riesgo con terapia intensiva. En base a la información reportada por el Ministerio de Salud nacional, Argentina contaba en 2017 con 220.910 camas disponibles.

Así, el número de camas normalizada por habitantes representa un dato primordial de los recursos disponibles para la atención de pacientes en centros hospitalarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la existencia de 8 a 10 camas cada mil habitantes.

En América Latina, Argentina (con 4,4) es el país con mayor cantidad de camas disponibles en esta métrica y equiparable al valor alcanzado por China antes de ser desafiada por el Covid-19. Sin embargo, esta cifra está por debajo del promedio de la OCDE (4,7) y de la recomendación de la OMS.

Sólo tres países (Japón, Corea del Sur y Alemania) superan la razón recomendada por el organismo internacional. Y, por ejemplo, Japón triplica la cantidad de camas normalizado por habitantes que tiene Argentina.

Hacia el interior de nuestro país, 3 provincias alcanzan el promedio de la OCDE (Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe) y sólo 2 de las 24 jurisdicciones cumplen el estándar recomendado por OMS (CABA y Córdoba).

Las 19 provincias restantes presentan severos inconvenientes en este indicador sanitario. Tierra del Fuego, Neuquén, Misiones y Rio Negro poseen una relación de camas cada 1.000 habitantes inferior a 3,2.

Chubut figura con 4,4 camas cada 1.000 habitantes, lo que la ubica en el mismo promedio que se registra a nivel país. Por encima aparecen siete distritos: Buenos Aires (4,6), Catamarca (4,6), Santa Fe (4,7), Jujuy (4,8), Entre Ríos (6,8), Córdoba (7,6) y Ciudad de Buenos Aires (10,5).

“En suma, uno de los grandes desafíos que plantea esta pandemia está dado por la necesidad de brindar una respuesta adecuada a un elevado número de casos de manera simultánea. No existen estadísticas actualizadas de Unidades de Cuidados Intensivos y disponibilidad de respiradores por provincias. No obstante, si nos basamos en la cantidad de Camas disponibles por habitante previo a la pandemia, las estadísticas muestran que Argentina no está mal ubicada en el concierto latinoamericano”, destaca Ieral.

Fuente: Diario Jornada