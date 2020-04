Hace 14 años que familia reclama por el estado de un camino

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La familia Sepúlveda de Gaiman se comunicó con El Valle online para hacer pública la “odisea” que vive en su barrio cada vez que llueve y la calle de la tierra es afectada por un cañadón de la loma.

“En tan solo 10 minutos el único camino que tenemos para circular y que está frente a la casa e convierte en una barrial, y se complica salir o entrar” afirmó Erika sobre la situación que los afecta hace 14 años en pasaje Rivadavia al 400.

Pero el problema es aún mayor siendo que su hija de 7 años presenta insuficiencia respiratoria hipercapnia crónica severa y recibe asistencia respiratoria mecánica invasiva por traqueotomía las 24 horas.

El año pasado hubo una emergencia y la ambulancia no pudo ingresar. “los médicos tuvieron que explicarle al vecino que debían pasar por su patio y cuando llegaron a asistir a Iara estaban revolcados en barro, No sé quién se iba a hacer responsable si le pasaba algo malo a mi hija” se lamentó.

Además a la salud de la niña se suma su debilidad muscular, a raíz de su escoliosis neuropática que fue corregida en 2018 , y con el camino en estas condiciones realizar un paseo al aire libre para ella es casi imposible, Aun siendo que el gobierno nacional habilitó un permiso especial por discapacidad para que junto a un acompañante pueda circular hasta 500 metros de domicilio.

También la familia Sepúlveda tiene lindante a su patio un desagüe del Colegio Camwy. “No nos queda otra que hacer un zanjero para el lado de la calle lo que perjudica a vecinos que están más abajo “reconoció Erika.

Hasta que el año pasado sucedió una desgracia “con suerte”. Una fracción de la loma se desmoronó por el curso del agua y parte de la pared del dormitorio de uno de sus hijos se derrumbó. En esa oportunidad la Municipalidad de Gaiman retiró la tierra con una máquina.

“Nuestro pedido desde la intendencia de Raúl Mac Burney es que hagan una pared contenedora, o que nos traigan los materiales y no den la posibilidad de pagarlos en cuotas, No queremos que nos regalen nada” aseveró Erika.

También averiguaron el precio para contratar una máquina que empareje el terraplén . “No cobran una fortuna por hora y no podemos pagarlo porque tenemos un solo sueldo” afirmó.

Por este motivo la familia Sepúlveda solicita al intendente Dario James que “nos ayude a la brevedad a solucionar el estado del único camino que tenemos y que el reclamo no quede nuevamente en el olvido”.

Asimismo no dejan de agradecer la predisposición de los vecinos del barrio al destacar que “Luciano cerró su terreno y sin preguntar dejó una puertita para que pasemos por alguna urgencia”.

Fuente: El Valle