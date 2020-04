Habrá tolerancia 0 de alcohol al volante en Esquel con fuertes multas a los infractores

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el marco de la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó ayer la ordenanza de «tolerancia cero» de alcohol en sangre para conducir un vehículo dentro de la ciudad, con multas que alcanzarán los 45 mil pesos.

«Lo que se busca es proteger la vida de todos nosotros», dijo tras la aprobación el concejal de Chubut al Frente Hernán Alonso, quien aclaró que no se prohíbe el consumo de alcohol, sino desalentar que consuman aquellos que consuman.

«Es un proyecto viejo que retomamos con Valeria Saunders (la otra concejal de su bloque), lo pulimos, nos asesoramos y estudiamos la legislación nacional y algunas leyes provinciales y ordenanzas municipales, viendo el comportamiento de este tipo de normas en el mundo».

En ese sentido, señaló «el trabajo del Juez de Faltas municipal, Dr. Juan Colihuque, que estuvo muy activo trabajando con el Concejo Deliberante en los detalles del proyecto. Y felizmente hoy Esquel es la primera ciudad de la provincia que tiene una resolución de este tipo, de alcohol cero al volante. Y estamos muy contentos por la cabida que tuvo, más allá de la poca actividad del Concejo Deliberante por la pandemia». Reconoció que la nueva ordenanza va a tener resistencia en la sociedad, «pero es de esos proyectos que producen ciertos cambios, y a partir de ahora si uno quiere tomar una cerveza o una bebida deberá asegurarse que en el grupo haya alguien que conduzca el vehículo o deberá tomarse un taxi. Pero lo que se busca es proteger la vida de todos».

Asimismo, hizo mención a que «de esta manera somos pioneros en la provincia y resta que los vecinos la tomen a la ordenanza».

Sanción económica

Sobre la necesidad de avanzar con esta ordenanza, Alonso comentó que «cuando uno mira estadísticas nota que es alarmante los daños que produce el alcohol al volante, tanto para quien conduce como para terceros».

Advirtió que se prevén sanciones para los infractores, «la multa más alta es de 27 mil módulos, lo que implica unos 45 mil pesos». Y también señaló que la normativa contempla la necesidad de implementar programas de capacitación y comunicación. «Una vez abonada la multa el conductor tiene que hacer un curso para refrescar las normativas de seguridad vial».

Voces en contra

El concejal de Cambiemos Diego Austin dijo compartir el «espíritu original» de la ordenanza, pero no obstante, mostró reparos ante la necesidad de analizar otras variables.

«Me hubiera gustado tener mayor documentación respaldatoria de las ciudades donde se ha implementado, cómo ha funcionado y las dudas que han tenido. Y tener una respuesta del porqué los controles de alcoholemia se hacen en horarios marcados y no durante todo el día».

Aclaró que las dudas no tienen que ver con la ingesta de alcohol, sino a la manipulación de algunos elementos que pueden contenerlo. Dijo no votar a favor de la ordenanza pero que «genera la duda de si no estamos agravando una norma sin tener el conocimiento necesario», publicó El Chubut.