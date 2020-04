Graciela Alfano hizo un desnudo total en la red y avaló el sexo virtual

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La mediática enloqueció a sus seguidores con un posteo que se llevó todas las miradas, tras proponer un “nude challenge”. Mirá.

El médico infectólogo José Barletta causó furor en los medios y redes sociales luego de difundir diversas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19 a través de la vía sexual, indicando que es recomendable apelar a videollamadas, el sexo virtual y sexting para pasar la cuarentena sin riesgos e hizo hincapié en lavarse las manos luego de la masturbación, desinfectar pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. Partiendo de este consejo, Graciela Alfano se lanzó con un “nude challenge” , tras un posteo con desnudo completo que incendió las redes sociales.

En el mismo, la ex vedette se mostró sin ropa interior , un antifaz negro de encaje y de fondo sonando un clásico retro “I was made for loving you baby”. “Nude Challenge. Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del SEXO VIRTUAL durante la PANDEMIA. Hago un llamado a la Solidaridad y propongo este desafío. Quién se animará?”, lanzó sin filtro la mediática y desafió a que sus seguidores hagan lo mismo.

“¡Qué locura”, “me muero acá”, “sos muy sexy”, “me incendié”, “muchas gracias, sos linda”, “sos genia”, “sos muy potra”, “fuiste, sos y serás una bomba”, “Sos una obra de arte para la vista de cualquier ser vivo”, “La rompiste, sos todo lo que está bien”, “que buena la foto y la fotográfa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores prendidos fuego por su posteo.

El posteo con el que Alfano convoca a un #nudechallenge

Así fue la primera en sumarse a la iniciativa de Barletta y desafío a sus seguidores a jugar con su creatividad digital. Recordemos que, hacia fines de marzo, Alfano contó que durante el aislamiento social y obligatorio conoció a un hombre que le atrajo mucho y vivía en el edificio de al lado. Con ese vecino decidió comenzar una relación “balcón a balcón”, se pasaron los whatsapp y hacen videoconferencias. “Por supuesto acondiciono mi habitación con todos los almohadones más lindos que tengo y me pongo el deshabillé sensual que nunca usé. Lo interesante de esto es que nos mantiene con ganas y encontramos un objetivo para pasar mejor la cuarentena. Cuando esto termine me gustaría que me invite a comer afuera”, había revelado la rubia.

Si bien en un inicio aseguró que temía que le hackeen el teléfono si mandaba contenido erótico para su vecino, Alfano viró su pensamiento luego de escuchar las recomendaciones desde Salud y se prendió fuego. ¡Una bomba!