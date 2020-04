Estos son los 4 museos que podés visitar online desde el hogar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A partir de decretarse el coronavirus como pandemia, los museos y galerías de arte del mundo cerraron. Por suerte, hay museos que puedes visitar online desde casa.

Es otra manera de hacer turismo sin moverse del sofá y contribuir también a culturizarse.

Museo del Louvre en París

Si no has estado todavía en este famoso museo, entonces no te lo puedes perder cómodamente desde el sofá. Puedes entrar en su web para seguir los pasos y verlo de manera virtual, además te explica la historia del lugar a través de fotografías y otros recursos más dinámicos.

El Prado en Madrid

Todos los museos del mundo empezaron a cerrarse cuando se estableció la pandemia del coronavirus, y cada país ha ido, de forma progresiva, cerrando sus lugares de ocio. El museo del Prado es toda una institución que cada año suma más visitantes. Está entre los museos que puedes visitar online.

Ahora, y por las razones que ya sabemos, podemos ver sus fastuosas obras de esta manera. Hay que destacar que es la primera vez desde la Guerra Civil que el museo cierra temporalmente, hasta nuevo aviso. En Madrid hay muchos otros museos que pueden visitarse gracias a sus tours virtuales.

Museo Hermitage

Este museo, ubicado en San Petersburgo, es el más importante de Rusia y uno también de todo el mundo. Engloba una destacada colección privada que se abrió al público tras la Revolución de 1917. Ahora su web ofrece imágenes 360º para adentrarse en sus interiores y contemplar sus principales obras como si estuviéramos allí.

Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA)

No es posible desplazarse y mucho menos viajar en avión y ya no digamos entrar en Estados Unidos. Por esto museos como el de Arte Moderno de Nueva York abren sus puertas a través de su web. Se trata de una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo. Allí están desde La noche estrellada de Van Gogh, a las señoritas de Avignon de Picasso, la persistencia de la memoria de Salvador Dalí y muchos otros. Una forma distinta de viajar, por el momento, desde nuestro salón, informó Ok Diario.