En Italia anuncian que será difícil la reanudación de la Seria «A»

«Si fuera presidente de un club empezaría a pensar en la próxima temporada», dijo el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora.

El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, consideró hoy que ve cada vez más difícil la posibilidad de reanudar la Serie «A», que se interrumpió el mes pasado a causa de la pandemia de coronavirus, con Juventus líder y Lazio como escolta, separados por apenas un punto, y destacó que si fuera presidente de un club empezaría a «pensar en la próxima temporada».

«Seguiremos conversando esta semana con el comité científico y la Federación Italiana de Fútbol, que presentó un protocolo para reanudar los entrenamientos considerado insuficiente. Honestamente veo el camino para reanudar la Serie ‘A’ cada vez más pequeño, si fuera el presidente de un club empezaría a pensar en la próxima temporada», reconoció el ministro, en una entrevista que concedió a la TV italiana «La 7» y que publicó la Agencia EFE.

El gobierno de Italia decidió el domingo último que los atletas que practican deportes individuales podrán entrenar a partir del 4 de mayo, pero para los clubes de fútbol adelantó que deberán esperar al menos hasta el 18 de mayo para reanudar sus prácticas en los centros deportivos, lo que generó malestar en los equipos de la Serie «A».

«En mi condición de ministro del Deportes sería un loco si discriminara el fútbol, que trae dinero a todo el sistema deportivo, pero si no se puede reanudar la competición en condiciones de seguridad, estaremos obligados a parar. Es absurdo que tres o cuatro presidentes no lo entiendan. Si no queremos tener dudas, es suficiente seguir la línea de Francia y Holanda, que abandonaron sus ligas», recordó Spadafora.

La Serie «A» se interrumpió en marzo pasado con la Juventus como líder con 63 puntos, seguido por Lazio con 62 y luego Inter con 54 (con un partido menos), en las principales posiciones, y aún restan 12 fechas para el final.

El Italia, el básquetbol, el vóleibol y el rugby ya abandonaron oficialmente la temporada 2019-2020 ante la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria, señaló Télam.