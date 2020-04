El uso del tapaboca será obligatorio en Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Muchas personas ya lo usan al salir a lugares públicos. No reemplaza otras medidas de prevención como el lavado de manos o el distanciamiento social. Se tomó en virtud de la mayor circulación de personas por la apertura de bancos, redes de pago no bancarias y otras actividades. No habrá sanciones por no llevarlo.

Mediante Resolución N° 1568 la Municipalidad de Trelew dispuso que, a partir del miércoles 22 de abril, será obligatorio el uso de barbijo social o tapaboca “para ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de acceso público de cualquier índole en toda la ciudad”.

La norma, dictada este martes, dispone que los tapabocas de elaboración casera deben cubrir “nariz, boca y mentón”. En tanto se aclaró que los barbijos quirúrgicos “quedan reservados exclusivamente para el personal que cumpla servicios en establecimientos de salud” o personas que tengan problemas respiratorios.

“El uso de barbijo casero en lugares públicos es una medida más, que no reemplaza ninguna de las otras medidas de prevención como el lavado de manos o el distanciamiento social. Y se toma porque estamos viendo que hay una mayor circulación por la flexibilización de ciertas actividades como los bancos y redes de pago no bancarias”, precisó Cecilia Vera, coordinadora de Salud del Municipio.

La funcionaria recordó que sigue vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y que sólo pueden circular personas incluidas dentro de las actividades exceptuadas o quienes tengan que hacerlo por razones de fuerza mayor, como la provisión de alimentos en comercios de cercanía o atención médica urgente.

“El mensaje es el mismo que venimos manteniendo, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sigue vigente, debe cumplirse y desde el área de salud no ha cambiado ninguna recomendación. Lo más importante es que se queden en sus casas porque ésta es una de las medidas fundamentales para evitar la propagación viral”, agregó.

Vera indicó que el Municipio trabaja en otras medidas de prevención como el control en los accesos de la ciudad para tomar los datos de las personas que están regresando a la ciudad y enviarlos al Área Programática del Ministerio de Salud para poder continuar con los controles. “Hay familias que fueron a buscar a sus hijos que están estudiando en distintas partes del país, y deben cumplir el aislamiento obligatorio por 14 días”, ejemplificó.

La disposición que establece la obligatoriedad del uso de barbijo determina, además, que “se sancionará a las entidades bancarias en las que se constate la falta de mantenimiento en perfecto estado de higiene, limpieza y salubridad de los cajeros automáticos y el espacio físico en los que se encuentren los mismos”.