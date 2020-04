El intendente Ongarato decepcionado por los anuncios de medidas provinciales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Cuesta decírselo a los vecinos, no alcanzan las medidas para recuperar la economía” aseguró el intendente luego de la reunión con el gobernador.

Por problemas técnicos, Esquel no pudo participar activamente en la videoconferencia de este lunes con de intendentes con el gobernador Arcioni.

Ongarato explicó que el intendente de Trevelin fue quien llevó las inquietudes que eran comunes a ambas localidades. En resumen, para Ongarato las medidas de flexibilización “no alcanzan para recuperar la economía” y manifestó que “cuesta decírselo a los vecinos que están perdiendo definitivamente sus puestos de trabajo”.

Valoró la posibilidad de que algunos profesionales y rubros puedan comenzar a trabajar pero se refirió a la continuidad del delivery como una medida que para Esquel “no va a funcionar, porque no se ha instalado como en las ciudades grandes. Nuestra costumbre sigue siendo salir a buscar la comida. Lo mismo con la ropa. Ya le estoy advirtiendo esto al gobernador”.

“Muchos se están preguntando qué estamos haciendo y para eso no tengo respuesta. Seguimos estando con casos cero en la región y sin embargo no se nos permiten salidas recreativas, no nos autorizan el tránsito ni seguir trabajando”.

“Han pedido paciencia pero no es cuestión de paciencia. No se puede pedirle al que trabaja en un comercio que cambie de actividad” expresó y también explicó que sigue enviando notas al gobierno por los planteos de distintos rubros para que además “gestionen ante Nación aportes extraordinarios por coparticipación”.

También se refirió a la temporada turística, a la falta de aviones: “sería la tercera temporada consecutiva de caída y peligra el medio de vida de muchos”, publicó EQSNotas.