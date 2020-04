WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo sostuvo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre luego recorrer sus instalaciones donde realizarán obras de acondicionamiento y adecuación para que el lugar pueda albergar a 80 personas con casos leves de Covid 19

Luego de analizar diversos escenarios, el Jefe Comunal determinó que el Centro de Aislamiento Municipal para casos leves, funcionará en el Gimnasio N° 1. La decisión fue tomada junto al director del Área Programática Norte, Mauricio Lucero, el director del Hospital Regional de Puerto Madryn, Ariel Urbano, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lucila González, la secretaria de Desarrollo Urbano, Lucia Taylor y el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Roberto Neme.

Al respecto, el intendente, Gustavo Sastre explicó que continúan trabajando en tareas preventivas en el marco de la emergencia COVID 19. “Ya está decidido que va a ser en el Gimnasio Municipal N°1, el centro para enfermos leves que no tengan lugar en sus casas para pasar el aislamiento. Estas acciones nos dan previsibilidad ante cualquier eventualidad. La idea, aunque hasta ahora no tengamos casos confirmados en la ciudad, es estar preparados para dar albergue”.

Además, indicó que “se elaboró un protocolo de funcionamiento y recursos necesarios para el Centro de Aislamiento para Casos Confirmados Leves de Covid 19, que no requieran asistencia respiratoria mecánica y/o otros cuidados intensivos. A partir de las obras de acondicionamiento y adecuación de las instalaciones del Gimnasio, el Centro contará con la capacidad para el aislamiento de 80 personas”.

Vale destacar que de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Salud, se destina el Centro de Aislamiento para aquellas personas que por diversas razones no pueden garantizar mantener el aislamiento cumpliendo todas las medidas sanitarias necesarias para evitar la transmisión del virus (por ejemplo, no contar con las condiciones habitacionales adecuadas, no respetar el aislamiento obligatorio, convivir con personas con factores de riesgo).

Durante la recorrida, también estuvieron presentes, el subsecretario de Deportes Gustavo Di Módica, la subsecretaria de Obras y Proyectos, Karina Feola y el director de los CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), Julián Becerra.