Dr. Brugna opinó que si se mantienen las medidas de prevención la cuarentena podría flexibilizarse 

El Doctor Jorge Brugna, médico infectólogo, manifestó la necesidad de flexibilizar la cuarentena en Comodoro, así como mantener las medidas de precaución necesarias. En diálogo por FM del Mar, destacó que en la provincia ya no hay casos del virus. “Los que hubo ya se curaron y las pruebas realizadas a familiares y allegados dieron negativo”.

Por otro lado, alegó que “Salud no es solamente la ausencia de enfermedad, salud es el completo bienestar tanto desde el punto de vista físico, como psíquico y como del social. Nosotros estamos separados de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, estamos empezando a angustiarnos, estamos muy ansiosos, los vínculos tienen tensiones y, sobre todo, estamos con dificultades económicas crecientes”

Debido a ésto, sostuvo la necesidad de ir flexibilizando las drásticas medidas tomadas por el poder político: “Yo diría que, si nosotros somos capaces de mantener esta situación, no hay que mantener esta cuarentena tan estricta”.

Consideró que hay que ir flexibilizando la cuarentena, “yo no preveo que vaya a aparecer esta segunda ola. No tenemos circulación de virus y no es que estamos en el medio de una pandemia aguda, esto es muy importante”

Por último, recomendó cumplir rigurosamente con el uso de barbijo, lavarse las manos y mantener los dos metros de distancia. Así como, cuando se llega a casa, sacarse y limpiar el calzado y los lugares de uso frecuente.