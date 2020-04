Desde hoy en Trelew la circulación es por número final del documento

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo acordó Maderna con la Mesa de Emergencia. La limitación por DNI no es sólo para compras sino para la circulación en general. Lunes, miércoles y viernes será para pares; martes, jueves y sábado impares. El domingo no rige la numeración. Se decidió no permitir las salidas con chicos hasta 500 metros del domicilio.

Desde hoy rige en Trelew la limitación del número de DNI para poder circular. Ya no se trata sólo de un sistema para hacer las compras como se había implementado con supermercados, sino que es para toda actividad. El intendente Adrián Maderna lo confirmó ayer en el programa Radio Activa de FM EL CHUBUT, apenas terminó la reunión de la Mesa de Emergencia que incluye a varios sectores.

Allí se analizó la aplicación de la cuarentena preventica por la pandemia del coronavirus, tras el anuncio de extensión hasta el 10 de mayo que hizo el fin de semana el presidente Alberto Fernández.

«Tuvimos una muy buena reunión con la Mesa de Emergencia y estoy muy contento porque tiramos todos para el mismo lado, más allá de las diferencias que podamos tener», dijo el Intendente valorando que «Trelew ha marcado un ejemplo en ese sentido. Es una mesa que tiene sus discusiones, pero tratamos de hacerlo de la forma más democrática posible».

Fue así que «se ha tomado una decisión que es muy importante, y que tiene que ver con el regreso, a partir de una resolución que vamos sacar hoy (por ayer lunes), de la utilización de la finalización de los números de documento, en pares e impares, para poder salir», confirmó Maderna.

Entendió el intendente que el sistema de limitación por terminación de número de documento «ha ayudado mucho a poder mantener el control» cuando se implementó para compras en supermercados. Pero además «hay que tener en cuenta que la Municipalidad de Trelew ha presentado todos los protocolos para los rubros de comercio en general, peluquerías, concesionarias, profesionales independientes, inmobiliarias, y será una herramienta importante», agregó.

De la Mesa de Emergencia, desarrollada en el Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, participaron el director del Hospital Zonal y representantes del Área Programática de Salud, autoridades del Aeropuerto, concejales, profesionales idóneos en la temática, y funcionarios de diversas áreas municipales.

Rubro comercial

Respecto de la flexibilización solicitada del rubro comercial, el intendente manifestó: «Lo que plantea el municipio es que sólo esté el dueño y un empleado, y que se atienda de a una sola persona. Y que se vuelquen los datos en un libro foliado, para tener un control».

Además puntualizó que «se mantendrá el sistema de delivery hasta las 23 para los gastronómicos, y se tratará de ir flexibilizando paulatinamente». Asimismo, Maderna subrayó que «en caso de registrarse circulación viral hay que rever las medidas».

Potestad de control

La terminación de DNI rige para supermercados, sitios de cobranzas extra bancarias y comercios que cuenten con la posibilidad de ser habilitados. «Trelew necesita rápidamente flexibilizar el comercio en todos sus rubros porque está muy difícil la situación y no queremos lamentar cierres o despidos. Por eso es importante la terminación del DNI, para poder ordenarlos», dijo Maderna. Además precisó que «la potestad en el control la tendrá la Policía del Chubut.

Es competencia de Seguridad de Provincia. Pero habrá un control por parte de la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana del municipio, el área de Inspecciones, Transporte, Tránsito, la Coordinación de Salud y seremos celosos de cualquier situación que veamos injusta».

Sin salidas de esparcimiento

Por otra parte, el intendente también destacó que tras escuchar las propuestas de los especialistas de la Salud, respecto de las salidas a 500 metros a la redonda para hacer actividades de esparcimiento, la postura del municipio es la de no avanzar con esa medida.

«Se viene haciendo una cuarentena administrada ordenada, y estamos bajo la supervisión de profesionales idóneos en la temática y nos vamos a regir por la misma», aseguró.