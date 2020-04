Desde este lunes los odontólogos atenderán pacientes, pero no trabajarán con obras sociales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente del Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia, Mariano Freile, indicó a Actualidad 2.0 que desde este lunes inician la atención de turnos programados, a partir del levantamiento del aislamiento que regía por la pandemia de coronavirus para esta actividad. Sin embargo, comunicaron que no podrán trabajar con obras sociales, ya que para prevenir los contagios de Covid-19 es necesario el uso de ciertos elementos sanitarios descartables que hasta el momento no estaban contemplados, y que muchas de las obras sociales no indicaron que los proveerá».

«Las únicas que nos contestaron -3 obras sociales- nos proponen un bono de 1200 o 1300 pesos, que se incluye en la facturación por lo que el profesional lo va a cobrar en 60 o 90 días, depende de cada obra social», explicó Freile.

Señaló que, atendiendo un paciente por hora, estiman un gasto mensual de $150.000 en descartables. «Si pagan a 90 días eso quiere decir que el profesional tiene que pagar unos 500 mil pesos antes de empezar a cobrar lo que gastó, y no podemos nosotros financiar así a las obras sociales», sostuvo.

Por otro lado mencionó que el gasto en los descartables para cumplir con los protocolos sanitarios es mayor a lo que proponen pagar. «Un kit quirúgico, el camisolín que se le pone ahora al paciente, al profesional y al asistente, va entre 700 o 1000 pesos cada uno, luego está el protector facial para profesional y asistente que ronda los $600 cada uno», dijo, citando como ejemplo sólo dos de los elementos de protección personal usados.

Debido a que «esta es una profesión que está en contacto directo con una de las vías de contagio más importante, como es la boca», apuntó que tuvieron una reunión -virual, por videollamada- con los socios del Círculo el pasado viernes, en la cual acordaron elevar una nota planteando este tema a las obras sociales, de las cuales sólo tres respondieron con el pago de un bono que mencionó.

«Lamentable tuvimos que tomar esta decisión (de no atender por obra social) porque no podemos afrontar ese gasto», enfatizó Freile a Actualidad 2.0, y aclaró que la decisión no incluye a las obras sociales OSDE ni SEROS, ya que estas se manejan con contratos individuales con cada odontólogo.