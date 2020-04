Cuatro de cada 10 pymes no podrán pagar más del 60% de los sueldos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se desprende de una encuesta de Fundación Observatorio Pyme a más de 1500 empresas. Sólo el 35% podrá pagar más del 90% de la masa salarial con el subsidio del Gobierno y casi la mitad del segmento evalúa reducciones salariales y de jornada laboral.

Sólo una de cada cuatro pymes obtuvo el crédito con tasa al 24% de los bancos para pagar los salarios durante la cuarentena por el coronavirus, en tanto dos de cada cinco aseguran que no podrán pagar más del 60% de los sueldos ni con la ayuda el Gobierno, informa EL CRONISTA.

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado hasta este jueves por la Fundación Observatorio Pyme (FOP), que resaltó que “la ayuda directa del Gobierno y complemento del crédito bancario dejan de todos modos irresolutas muchas situaciones financieras y de potencial insolvencia, que amenazan el empleo en el seno de las empresas menores”.

A un mes de que el Banco Central (BCRA) liberara encajes y stock de Letras de Liquidez (Leliq) para créditos y a 15 días que se ampliará el Fondo de Garantía para favorecer el acceso de pymes a préstamos, apenas el 24% de las pymes encuestadas obtuvo el crédito a tasa preferencial del 24%, en tanto otro 25% reveló que su solicitud “está siendo analizada”.

Por otro lado, un 10% pidió el préstamo pero no obtuvo la garantía, un 7% lo solicitó pero la entidad bancaria no dispone de cupo crediticio y un 6% se interesó pero no tuvo tiempo para entregar los balances. El 29% restante no lo considera útil para su empresa.

La encuesta, realizada entre el 16 y el 20 de abril a 1516 pymes, refleja también las complicaciones financieras del segmento al arrojar como resultado que sólo el 35% de las empresas están en condiciones de pagar más del 90% del salario incluso con la ayuda del Gobierno.

En tanto, el 29% sólo puede afrontar entre el 60% y el 90% ; el 27%, entre el 30% y el 60%, y el 10% menos del 30%.

Sin tener en cuenta el subsidio estatal, previsto para cubrir el 50% de cada sueldo por un monto de entre $ 16.875 y $ 33.750, ni la postergación o reducción de las cargas patronales, el panorama es grave.

El 47% de los encuestados no puede pagar más del 30% de las remuneraciones, el 31% sólo puede hacerse cargo de entre el 30% y el 60%, un 14% puede afrontar entre el 60% y el 90%, mientras que apenas el 9% podría abonar más del 90%.

Sólo las empresas que desarrollen alguna de las casi 500 actividades consideradas “críticas” por la Jefatura de Gabinete, que no hayan registrado un incremento nominal interanual de su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril, podrán acceder al beneficio, por lo que la caída real sufrida debe oscilar entre un 30% y un 35% para poder obtener la cobertura.

En ese orden, en cuanto a las opciones de ajuste ante la imposibilidad de afrontar los costos, el 48% de las pymes busca acordar con sus empleados una reducción de la jornada laboral, un 47% analiza una contracción de los salarios, un 34% evalúa suspender personal, un 25% está considerando en despedir empleados y un 23% pretende ofrecer vacaciones anticipadas.

En línea con la flexibilización de la cuarentena, reglamentada e informal de hecho, se observa una proporción significativamente mayor de empresas en estado de total (13% vs. 10%) y parcial de operatividad (47% vs. 36%) con respecto al relevamiento anterior de FOP del 7 de abril. Así, estiman que la cantidad de empresas total o parcialmente operativas pasó de 275.000 a 336.000.