Comunicado PJ Chubut sobre la deuda de la provincia

Ante la difusión de un proyecto de ley vinculado a la deuda pública de la Provincia del Chubut, la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial del Partido Justicialista, manifiesta que es totalmente ajena al mismo, y que tanto las consideraciones realizadas como el método y la oportunidad de su presentación, corren por exclusiva cuenta de sus firmantes y no comprometen al Partido Justicialista.

Nuestro Partido conoce la génesis del endeudamiento, las leoninas condiciones que marcaron su concreción, y los efectos destructivos de tales condiciones sobre las finanzas públicas y el pueblo chubutense, y consideramos que una de las pocas ventanas abiertas a una mejora podría darse a través de las negociaciones globales, complejas y difíciles por cierto, que el Gobierno Nacional lleva adelante con sus acreedores, estrategia que apoyamos decididamente.

Claro que la deuda nacional, a diferencia de la nuestra, no tiene retención automática de fondos para el pago de capital e intereses, y otras cuestiones de jurisdicción. Esto implica de nuestra parte asumir una posición pública prudente, que no desmejore la posición provincial en el contexto en que está planteada la deuda, y no agregue confusión, más allá de las responsabilidades que les cabe a los diversos actores con protagonismo en esta dura carga que pesa y pesará por muchos años sobre los hombros de los chubutenses.

“Queremos una Argentina pacífica, poderosa y soberana y una masa de trabajadores unida y feliz como ninguna en el mundo. Queremos el bienestar de los trabajadores, la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la Tierra.” Eva Perón.

Cro. Ricardo Mutio

Presidente Partido Justicialista

Distrito Chubut

y Mesa de Conducción