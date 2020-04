Comodorenses que se encuentran varados siguen esperando para regresar a sus hogares

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Una cantidad de ciudadanos de Comodoro, están esperando regresar a sus hogares. Después de que se decretó la cuarentena, han quedado varados, por diversas circunstancias en distintos puntos del país, como es el caso del colega de Radio Universidad Mario Vaquinzay, que expresó por FM del Mar, la necesidad de regresar a su lugar, “hace 30 días que estamos en Buenos Aires, después de una viaje en el exterior con mi esposa, cumpliendo la cuarentena. Cuando apenas llegamos a Ezeiza nos controlaron y de inmediato nos registramos en la Casa de Chubut y también en el Hospital Regional dimos la dirección en donde realizamos la cuarentena aquí en Buenos Aires.”

El vuelo de regreso al exterior fue posible por la Fuerza Aérea de México, que realizaba vuelos a Buenos Aires, para repatriar a ciudadanos mexicanos varados, explicó “fue un vuelo que tuvimos la suerte de hacer desde Cancún, donde no había ningún caso de coronavirus aún y vinimos gracias a la fuerza aérea mexicana, porque no era un vuelo comercial”. El presidente dispuso de aviones, y para que no se trasladen hacia Buenos Aires vacíos, se concretó el regreso, que se convirtió en un vuelo sanitario. Porque no hubo ningún vuelo de Aerolíneas para volver.

Detalló que el día 20 de abril la Casa de Chubut le avisa que Aerolíneas Argentina estaba vendiendo pasajes “nosotros compramos el pasaje y lo pagamos en dólares, además nos cobraron el impuesto país, pero el viaje que estaba previsto para el 1 de mayo a las 5 am, fue cancelado el 27 de abril, ahora nos comunicamos con la Casa de Chubut y nos dijeron que había posibilidad de viajar el día 5 de mayo, nos pidieron el tiket para verificar la compra del pasaje y esperamos que nos confirmen el vuelo”.

Finalmente agregó que “Hemos pasado un montón de cosas, y lo que quiero que entienda la gente, que estos vuelos son vuelos para gente que vivimos en Comodoro, con mi señora queremos volver a nuestra casa y en cuanto lleguemos realizaremos el aislamiento con los días que correspondan”.