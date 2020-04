¿Arcioni eclipsado por la subsecretaria de la «Chechu»?

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Jaquelin Rodera la Subsecretaria de Desarrollo Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Ministro Torres Otarola, es una funcionaria desaparecida.

Según denuncian sus propios empleados, la subsecretaria se encuentra acefala, la titular de dicha cartera esta hace más de un mes en Capital Federal, recluida por la pandemia. Llama la atención a propios y extraños, que la Sra. Jaquelin Rodera quien tiene domicilio en Rawson, no resida en la ciudad capital, sino que posee su residencia en la Ciudad Autonoma de Bs. As., este hecho le ha costado a la provincia, que se encuentra sumida en una de sus peores crisis económicas y financieras, un alto costo en pasajes aéreos para las diversas idas y venidas de la Sra. Subsecretaria desde Bs. As. hasta la ciudad Capital de la provincia.

No faltaba más para sumar una nueva mancha al tigre, la Sra. Subssecretaria de la Ministra Torres Otarola, se le paga desde las arcas provinciales, el alquiler de una vivienda para que resida en los días que se encuentra cumpliendo «funciones» en dicho Ministerio, cuando no corresponde por poseer domicilio en Rawson. Quien controla esto? Quien es el que hace la vista gorda a esta situación irregular? Sr. Gobernador Mariano Arcioni es hora de que tome cartas en el asunto o ¿ usted es quien avala toda esta situación irregular?

Denuncian también los propios empleados de la subsecretaria, que la misma ha sufrido desde la asunción de la Ministra Torres Otarola un vaciamiento, en el cual se les ha quitado los móviles que pertenecen a dicha institución para las tareas diarias, como así también el manejo de fondos propios de la llamada caja chica. Una vez más somos los chubutenses quienes debemos afrontar con nuestros impuestos los desaires de una Ministra que no sabemos porque embrujo o macumba tiene eclipsado al Sr. Gobernador Arcioni. Con información del periodista José Teodoro Gómez.