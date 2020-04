Aguilar confirmó que sesionan el lunes sin público ni prensa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Habrá distancia preventiva entre los concejales. No se aprobarán ordenanzas: solamente ingresarán expedientes. “Queremos reactivar la actividad”, dijo el titular del Concejo.

El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, confirmó que este lunes sesionarán en el recinto manteniendo la distancia entre cada uno de los ediles y sin la presencia de público ni prensa.

Se transmitirá por las cuentas de redes sociales del órgano deliberativo. El edil informó que a partir de ahora se mantendrá la periodicidad de los debates en esta modalidad y dijo que no se aprobará ninguna ordenanza sino que se ingresarán expedientes para darle destino a las correspondientes comisiones.

Prevención

Aguilar, en una entrevista con Cadena Tiempo, indicó que “ampliaremos el recinto hacia el hall del Concejo Deliberante. Que tengan alcohol en gel y el micrófono cubierto los ediles. Será sin público, asesores ni personal de la Casa, solo para sonido. Sin prensa. Todo eso, a los efectos de evitar aglomeración de personas. Vamos a hacerla el día lunes. Por el feriado nos retrasamos. Es una sesión especial con medidas preventivas”, advirtió.

Repaso

Dijo el concejal que la última sesión fue a principios de marzo. “Luego, ya entramos en cuarentena administrada. Hemos cumplido con el aislamiento obligatorio. Hubo recepción de expedientes. No se cortó ese trabajo. Se va a mantener la periodicidad. No habrá inconvenientes siempre y cuando se mantengan las medidas preventivas. Lo esencial son las comisiones. El problema no es la sesión. Porque es cada 15 días. Necesitamos una o dos personas nada más. El problema son las comisiones. Implica un movimiento diario del personal de la Casa y que haya gente circulando”, explicó.

Reactivación

Remarcó Aguilar que “nuestra propuesta es hacer comisiones vía virtual. Ingresamos los expedientes y fueron entregados a cada concejal. Se pueden hacer a cualquier hora, y es una ventaja. Es nuestra postura, estamos dispuestos a consensuar. Queremos reactivar la actividad legislativa es el objetivo. Todos los bloques tuvieron un papel activo en esta pandemia”.

En ese sentido, el presidente del Concejo Deliberante reiteró que “vamos todos los días a trabajar al concejo. La actividad se viene llevando adelante, ahora se hará de manera formal”.

“El desafío es trabajar de manera virtual y presencial. Involucrando la menor cantidad de gente. Esa es la razón. No se va a aprobar ningún expediente particular. Se cumplirá con la tramitación de dar ingreso a comisiones”, concluyó Aguilar en este sentido, publicó Diario Jornada.