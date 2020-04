50 millones de pesos adeudan a la Coop.16 organismos provinciales, Justicia y Parque Nacional

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario del Consejo de Administración de la Coop.16, Omar Aleuy señaló que el mayor deudor en el pago de los servicios es el Estado provincial. «Tenemos deudas importantes que son exclusivamente del gobierno provincial, deben la facturación desde febrero del 2017 a febrero del 2018, que ronda a valores históricos los 22 millones de pesos.

Por REDACCIÓN CHUBUT

Por el sector de tribunales, que es el Poder Judicial, hace 3 años que la Cooperativa no percibe ningún pago. Tampoco provincia paga la energía desde el 2017 de las escuelas, policía, hospital», apuntó.

Agregó que tampoco han percibido ningún pago desde el 2019 «por la energía que entregamos en bloque al Parque Nacional Los Alerces y que tendríamos que cobrar a través de la entidad de servicios públicos de la provincia».

En ese sentido, advirtió que las gestiones para poder cobrar esta deuda vienen desde hace años a través de la intervención de los distintos intendentes de Esquel y Trevelin, «nosotros hacemos las gestiones pero no hay caso de que podamos cobrar lo que nos deben.

También le deben a las distintas cooperativas de la provincia no solo a nosotros. En nuestro caso, además del Estado provincial se suma la deuda por la energía del Parque Nacional Los Alerces. No obstante, recibimos instrucción de que no podemos hacer cortes de energía» a los organismos públicos.

Por último, reconoció Aleuy que en este marco preocupa la posibilidad de que el servicio se ponga en riesgo. «Sin ninguna duda que cualquier falta de ingresos repercute en los servicios pero estamos tratando de que eso no suceda, enfocándonos en la prestación de los servicios», señaló El Chubut,