Yoel Hernández lanzó críticas contra los organizadores de la Fiesta del Tren

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El cantautor, que se ha ganado un lugar entre los folkloristas del país, contó que censuraron su show en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor . Lanzó críticas contra los organizadores que incluso le impidieron regresar al escenario para un bis cerrando las puertas con llave.

En diálogo con RADIO 3, Yoel Hernández contó que «en la Fiesta de mi pueblo sufrí una censura terrible. Esto viene de hace tiempo y me duele en el alma; el ninguneo y el mal trato de parte de gente de la comisión (organizadora de la fiesta), Cuando me llamaron me preguntaron cuánto les cobraba, ya había tenido problemas porque nunca nos poníamos de acuerdo. Yo canto en esta fiesta desde los 9 años y amo a mi pueblo. Yo vivo de la música y me dedico a esto pero doy todo por estar en esta fiesta así que les dije que me pongan ellos el precio, el día, el horario. Incluso para probar también en qué lugar tenían el cantor de su pueblo. Me pusieron el viernes por la noche con una hora de show y me tiraron unos pesos que ni siquiera alcanzaban para pagar a la banda. Acepté porque fui yo quien puso esas reglas».

Explicó que «estuvimos con la banda diagramando el show alrededor de un mes, de una hora dónde tenía pensado que los chicos de la escuela subieran al escenario para cantar la canción “Banderita de mi Escuela”, la que nos hizo recorrer 80 escuelas de la Provincia entre 2018 y 2019. El jueves a la noche me enviaron un mensaje diciendo que no iba a ver tiempo y que iba a tener un show de media hora. Lo hicieron por mail y tuvimos una reunión dónde expliqué la situación. No pudimos llegar a un acuerdo y no me dejaron que subiera a los chicos porque se iba a perder mucho tiempo. Sufrimos un maltrato terrible sin saber porque. Nos cortaron el tiempo y mientras la gente nos pedía otra nos cerraron las puertas con llave para que no podamos volver al escenario o salir».

«El locutor estuvo unos diez minutos tratando de calmar a la gente y a mí no me dejaron volver al escenario», aseguró.

También dijo que no pudo compartir escenario con el conjunto «Los Caldenes» (número central del viernes 7 por la noche) que pretendían hacer una canción en él ante el público de la fiesta.

Hernández logró la ovación del multitudinario público de la Fiesta Nacional del Asado, una semana antes en Cholila, donde fue incluido como el número central de una de las tres noches. Ahora Yoel tiene previsto actuar en la Fiesta Nacional del Atlántico Sur en Rawson y realizar recitales en Neuquén y Santa Cruz mientras prepara un nuevo disco con lanzamiento estimado para mediados de este año.

Para graficar su molestia por lo ocurrido en su El Maitén natal admitió que bajó llorando del escenario.