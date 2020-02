Víctor Hugo Morales recibió una denuncia por “dichos antisemitas”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales fue denunciado -por segunda vez en febrero- ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por sus «dichos antisemitas» referidos al fiscal Alberto Nisman y la comunidad judía del país.

La presentación ante el organismo que preside Victoria Donda estuvo a cargo de Alan Link Aufseher, dirigente del partido liberal Mejorar, que encabeza Yamil Santoro.

Según Link Aufseher, Morales trató de «tramposos» a los miembros de la comunidad judía en una entrevista que le brindó días atrás al diario Perfil en la que se refirió a la denuncia previa que había recibido del diputado de Cambiemos Waldo Wolff por “expresiones judeofóbicas”.

La polémica había comenzado cuando Morales se refirió al entierro del fiscal Nisman en su programa de radio AM 750 y planteó: «¿Cuánto creen en Dios los que creen en Dios? Porque si vos creés en Dios, a tu manera, siendo judío, y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar».

Para defenderse de la acusación, el periodista volvió a referirse al entierro del fiscal. Leyó un artículo periodístico y sacó la conclusión: «Esto es lo que yo he criticado, que hicieron trampa«.

«Dado que la acusación de tramposos va dirigida en forma genérica y no contra una persona o personas específicas, me siento agraviado y discriminado como miembro de la comunidad judía, en tanto que el señor Víctor Hugo Morales ha asociado a la comunidad judía con la trampa«, dice el texto de la denuncia presentada por Aufseher.

El joven subió su presentación ante la entidad a su cuenta de Twitter. Allí escribió: «Hace instantes denuncié junto al equipo legal de Mejorar a Víctor Hugo Morales en el Inadi por sus dichos antisemitas, donde nos trata de ‘tramposos’ a la comunidad judía refiriéndose al entierro de Nisman», señaló Clarín.