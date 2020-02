Valeria Saunders criticó la falta de control en la Terminal de Omnibus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La concejal de Chubut al Frente apuntó a Evelin Austin, a cargo de Gobierno en la anterior gestión, como la responsable de controlar los movimiento financieros de la Terminal.

La concejal de Chubut al Frente, Valeria Saunders se refirió a lo sucedido en la Terminal de Omnibus con el manejo de los pagos que realizan las empresas que operan en la misma, aclarando que la Terminal “no es un ente descentralizado, ahora que apareció esta situación algunos intentan desligarse del tema pero la Terminal tiene una dependencia de la Secretaría de Gobierno que debía ejercer el control del funcionamiento y de sus cuentas. Creo que este es el ámbito que debe responder a lo sucedido. Evelin Austin es quien debió haber controlado para que esto no pasara y que el funcionamiento de la Terminal de ómnibus fuera conforme a la ley” apuntó.

Saunders en este sentido dijo que analizaran el informe enviado por el secretario de Gestión y Finanzas municipal, Cdor Matías Taccetta sobre el movimiento financiero de la Terminal de Omnibus en estos últimos cuatro años “y veremos qué postura tomamos en el bloque con respecto a este tema”, afirmó.

Indicó la edil que el Ejecutivo “debe controlar aquellas área del municipio que tienen algún tipo de cobro como es el caso de la Terminal de Omnibus, debe controlar a sus funcionarios que es lo que cobran y donde depositan esos pagos. Los funcionarios no manejan dinero en efectivo pero asimismo se deben tomar todos los recaudos posibles para que cualquier operación de cobro que haga alguna area como la Terminal sea lo mas trasparente posible” opinó.

Mas adelante aclaró Saunders que a los concejales no les compete controlar este tipo de cosas, “lo que hacemos es pedir informes cuando observamos que hay cosas que no están claras, no funcionan como debieran o porque algún vecino hace un planteo o toma estado público de alguna forma”.

FALTA DE INFORMES

Recordó la concejal que la ordenanza de la Terminal de Omnibus es del año 2000 y dice que la gerencia debe enviar un informe al Concejo Deliberante sobre el funcionamiento de la misma “pero en el mandato anterior y en lo que va de este nunca se recibió un informe de la Terminal. Si por ejemplo recibimos de forma mensual un informe de bomberos sobre los ingresos por la cuota que aportan los vecinos por ordenanza con el pago de los servicios de la Coop.16 y los gastos que tienen”.

Subrayó la edil que “el Estado debe ejercer el control sobre el manejo de los fondos públicos y rendir cuentas por esto. Un gerente en este caso de la terminal de Omnibus tiene que saber que maneja fondos que no le pertenecen, que son del Estado y que debe rendir cuentas por como maneja ese dinero hasta el último centavo, no puede haber errores y en caso que los hubiera las explicaciones tiene que ser claras y creibles. No es al Concejo Deliberante a quien le compete el control de cada una de estas cajas que tiene el municipio, es el Ejecutivo quien debe controlar, hacer que la administración sea realmente transparente”.

EL CONTROL ES DE GOBIERNO

Por último, reiteró Saunders que hay una secretaria de Gobierno municipal de la cual depende la Terminal de Omnibus “que debería haber controlado todo lo que hace al movimiento económico que allí se genera. No esta claro aun que sucedió, si se canjeaban pasajes por deuda, si esto esta registrado en algún lado. Cuando se maneja plata del Estado hay que entender que es la plata de toda la comunidad y por ese motivo hay que ser lo mas transparente posible, aparentemente han sucedido cosas en la Terminal de Omnibus que no están claras y deben ser aclaradas porque ahora surgen deudas de las empresas que operan en la Terminal de Omnibus que sería de mas de dos millones de pesos pero asi fueran 20 pesos no corresponde que nadie se quede con ese dinero que en definitiva es de toda la comunidad”, informó El Chubut.