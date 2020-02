Terminal: Ongarato y concejales analizaron cambios en la operación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La situación generada por las irregularidades, que terminó en una denuncia penal, motivó un repaso de la legislación vigente.

En un encuentro desarrollado esta mañana en el Concejo Deliberante con la participación del Intendente Ongarato y el Secretario Taccetta se pusieron sobre la mesa todos los datos vinculados con las irregularidades registradas en los últimos días en los fondos la Terminal.

Se acordó trabajar en la modificación de la ordenanza que data del año 2000 sobre el funcionamiento de la Terminal. Entre los temas abordados, se dialogó sobre el control del dinero, funciones y responsabilidades y si es más acorde la figura de gerente o el cambio a director.

La presidente del bloque de Juntos por el Cambio, María Eugenia Estefania, explicó que el encuentro se realizó a pedido de los concejales de la oposición: “Estamos viendo cómo seguir con la administración de la Terminal y si la ordenanza vigente merece cambios y deben estar más claras también las responsabilidades”, indicó la concejal.

Como generar mejores controles con menos burocracia

El Intendente Ongarato por su parte explicó a los ediles los motivos que definieron la presentación en la Fiscalía: “Rescato que más allá de aclarar todos los detalles, se conversó sobre la manera de seguir y en los sistemas de control desde el ejecutivo” dijo el Intendente.

Además destacó que aún Rowlands no presentó el descargo y reiteró su postura sobre el ingreso de la ex funcionaria al Concejo: “No le estamos dando el respaldo político. El Concejo debe ser Honorable como su nombre lo indica y si hay alguna duda sobre alguien, esta persona no debe ocupar la banca”.

Cabe aclarar que por el momento no se va a cubrir el cargo bacante en el órgano, indicó EQSNotas.