Sospechan que el Gobierno pretende usar fondos de la caja de jubilaciones para pagarle a los docentes

La referente de jubilados estatales, Blanca Gallone, denunció que el Gobierno de Mariano Arcioni está utilizando fondos de la caja previsional para cubrir el déficit en las cuentas de la provincia, y sospecha que parte de ese dinero va a ir a los docentes para que empiecen las clases.

Gallone alertó que los jubilados van a terminar siendo la «variable de ajuste» frente a «la presión de sectores de educación y salud». Preparan una presentación judicial para evitarlo.

Al tiempo que los docentes y los empleados de la salud parecen encaminarse a un acuerdo con el Gobierno, los jubilados siguen sin cobrar. «Hoy no tenemos fecha, nadie dice nada de cuándo se continúa con el pago de jubilados. Y lo que más preocupa es que se está viendo la presión que están haciendo dos sectores que son servicios esenciales del Estado, salud y docentes», advirtió Gallone por FM EL CHUBUT.

El Gobierno al día de hoy solamente le pagó a los jubilados comprendidos en el primer rango, y este viernes estaría depositando a la segunda tanda. Pero Gallone planteó que no hay razón para que el Instituto no pague en tiempo y forma, porque está facultado para hacerse con la totalidad de los fondos. Insinuó que el grueso de los aumentos adeudados que el Gobierno ofertó depositarle a los docentes saldrían de la caja de jubilaciones.

«Sospechamos que para que empiecen las clases se van a seguir utilizando nuestros fondos para cubrir el déficit provincial, y en este caso atenderán estas cuestiones que son urgentes y que se quiere dar cumplimiento al calendario escolar, lo que está perfecto, pero lo que no pueden hacer es utilizar nuestros fondos», avisó Gallone.

TAMBIEN EN SALUD

Gallone puso bajo sospecha el origen de los fondos que el Gobierno de Arcioni se comprometió a pagar no solo a los docentes, sino también a los empleados de la Salud y demás sectores que amenazan con paralizar el Estado. Pero dejó en claro que por más presión que ejerzan, los jubilados van a defender sus recursos. «Lo mismo sucede con la gente de Salud. Vivimos una crisis tan grave que cada sector lucha por lo suyo. Pero acá no se va a salvar nadie solito. Nos vamos a hundir todos juntos, porque aparentemente no encuentran la manera de ordenar el desorden que tiene esta provincia».

Gallone explicó que el Instituto cuenta con una herramienta que le permite obligar al Banco Chubut a retener regalías para cancelar deudas y pagar jubilaciones. «La medida que nosotros tenemos es que si no se depositan los fondos en las cuentas bancarias del Instituto, el directorio del Instituto está facultado para ordenar al Banco que retenga de las regalías los importes que sean necesarios hasta cancelar la deuda, sería hasta pagar las jubilaciones y hasta cancelar las deudas que hay con los prestadores médicos», explicó.

EN LA JUSTICIA

Gallone no dudó que van a avanzar en la Justicia si el Gobierno no aclara cómo está utilizando los fondos de la caja. «Estamos viendo realmente que la situación ya está tomando un color que pasa de castaño oscuro, estamos siendo nosotros la variable de ajuste, se utilizan nuestros fondos para cubrir el déficit provincial», acusó.

La referente de jubilados denunció que hay «complicidades» entre el Ejecutivo provincial y el directorio del ISSyS. «Lo grave de la situación es que el directorio del Instituto, que funciona como un apéndice del Ejecutivo, sí utiliza esta ley que habla de la autarquía del organismo para pagarse los sueldos del directorio, dejando afuera el pago de los jubilados, otra barbaridad», concluyó.