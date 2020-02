Sitraed pone en duda el inicio del ciclo lectivo 2020

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ciclo lectivo debería comenzar en Chubut el 26 de febrero, pero todavía no hay acuerdo entre los gremios y el ministerio de Educación de la provincia, que mantiene una deuda que ronda los 500 millones de pesos.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), Gerardo Carranza planteó su mirada con respecto al encuentro que distintos gremios educativos mantuvieron con el ministro de Educación de Chubut, Andrés Meiszner, por el inicio del ciclo lectivo 2020.

Aunque bien, no hubo ningún tipo de respuesta, por dos razones: porque el gobierno provincial espera una ayuda económica por parte de Nación para saldar lo adeudado y, en segundo lugar, porque los gremios no garantizan el comienzo de las clases hasta no cobrar aquello que reclaman.

En comunicación con A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), Carranza sostuvo que esperan “una respuesta para el día viernes respecto a la fecha en la que se van a liquidar los montos adeudados que debe el gobierno provincial a los docentes por el acuerdo de paritarias del 18 de febrero de 2019”.

El secretario general de Sitraed se refiere a la diferencia del mes de julio, agosto y septiembre correspondiente a la primera cláusula gatillo, y con respecto a la segunda, lo del mes de octubre. Además, los montos actualizados al básico del mes de diciembre.

“Si no hay una concreción en cuanto los pagos por parte del gobierno obviamente la normalidad del inicio de clases no va a estar garantizada”, señaló Carranza.

La deuda con los docentes es cercana a los 500 millones de pesos. En base a esto, el gremialista expresó: “Pretendemos percibir todo lo firmado, y esperamos que la provincia reciba el auxilio que corresponde por parte de Nación para saldar todo lo adeudado”.