Sector empresarial está preocupado por no poder comercializar Ticadep

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un grupo del sector empresarial que tenía acreencias con el Gobierno provincial y que recibió los Títulos de Cancelación de Deuda Pública (Ticadep) están preocupados porque no pueden comercializarlos en el mercado. El ministro de Economía, Oscar Antonena, explicó que desde el principio sabían que los títulos no operaban en la Bolsa.

“La realidad es que esto que no se los compra nadie se sabía desde el momento en que se emitió, porque es un bono cerrado que no cotiza en Bolsa, por lo tanto es válido que digan que no los compra nadie”, replicó Antonena frente a una consulta de EL CHUBUT.

Precisó que “no es que nos los compra nadie, no tienen una estructura de negociación en el mercado, por lo tanto es un bono que se emitió para que lo reciban los proveedores. Estamos con demora, es correcto, toda vez que tenemos crisis”, finalizó el ministro.