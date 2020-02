Sastre: “Este es un acto de estricta justicia”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo dijo el intendente de Puerto Madryn en el marco de un emotivo homenaje realizado frente al Municipio para reconocer a quienes, sin descanso y arriesgando su vida, combatieron el incendio de “El Doradillo”.

Este viernes, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn un emotivo acto homenaje en reconocimiento a las más de cuatrocientas personas que desde los ámbitos público y privado trabajaron incansablemente para combatir el incendio que se desató el fin de semana pasado en el Parque Ecológico “El Doradillo”. El jefe comunal, Gustavo Sastre, destacó el gran esfuerzo y la valentía de toda la comunidad bomberil así como también el compromiso de empresas e instituciones que colaboraron permanentemente en los operativos.

Orgullo enorme

“Este es un acto de estricta justicia, hacer un reconocimiento a todos aquellos que cuando el pueblo necesita, no miran la hora, no miran el costo, ni siquiera qué día es, para darle una mano al que más lo necesita. Siento un orgullo enorme de ser el Intendente de una ciudad, donde todos los vecinos siempre están dispuestos a ayudar al que más lo necesita y este fin de semana no fue una excepción”, sostuvo en un emotivo discurso el Jefe Comunal.

Y agregó: “Quiero decirle a todo el ámbito privado, muchísimas gracias, realmente arriesgaron absolutamente todo, desde sus herramientas de trabajo hasta la parte humana”. Luego, añadió: “A mis compañeros municipales, que estuvieron acompañando de cerca a cada vecino, a la Agencia de Seguridad Vial Provincial, a los guardaparques, a Bomberos de Prefectura, a cada uno de los cuarteles de las ciudades que hicieron kilómetros para venir a colaborar y, fundamentalmente, a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, que nos enseñan día a día de solidaridad y heroísmo, ¡infinitas gracias!”.

Placas y reconocimientos

Posteriormente, se hizo entrega de placas y reconocimientos a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, Puerto Pirámides, Dique Florentino Ameghino y Bomberos de Prefectura Naval Argentina.

Se reconoció a las empresas Aluar/Infa, Fabri S.A., Dadam Hnos SRL, Premat S.A., Nordex, Milicic S.A., Meibar S.R.L. Y ML, que colaboraron desinteresadamente no solo con recursos humanos, sino poniendo a disposición maquinarias, vehículos y materiales.

Y también al personal y directivos de Protección Civil, Coordinación de Tránsito y Transporte y Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Puerto Madryn. A la Agencia de Seguridad Vial Provincial, a Vialidad Provincial, a la Policía del Chubut, a través de la Unidad Regional, al mando del Comisario Mayor Fernando Mora; a Gendarmería Nacional, a Guardaparques del Área Natural Protegida, dependientes de la Secretaría de Turismo, que colaboraron en la evacuación del área, alertando a turistas y visitantes, y a la institución Juventud con una Misión (Jucum).