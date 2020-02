Salud: Gobierno analizará una contrapropuesta de ATE

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este martes se reunieron, en el contexto de la conciliación obligatoria, el Gobierno provincial y el gremio ATE Salud.

Participaron el gobernador Mariano Arcioni, y los ministros de Gobierno, José María Grazzini; de Salud, Fabián Puratich; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; y el secretario de Trabajo, Cristian Ayala.

En tanto, hubo representación del gremio ATE, con quien se dictó la conciliación: la Comisión Provincial y secretarios y adjuntos de las seccionales de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, la Comarca y Esquel.

Este miércoles, en diálogo con Radio 3, el Ministro dio detalles del encuentro y detalló que “fue una reunión sumamente positiva con el arco gremial de ATE Salud –destacando además que- es importante poder consensuar con el gremio, Salud, Economía y el propio Gobernador”.

Explicó que allí se dialogó sobre las deudas salariales que mantiene el Gobierno con los trabajadores y remarcó que “lo que propusimos fue sumar una suma fija a los sueldos, a cuenta de las cláusulas gatillo de octubre; y la deuda que hay, hubo varias propuestas: la mejor es pagar todo como corresponde, después hacerlo en cuotas o generar un bono de la provincia para entregar a los trabajadores”.

Remarcó que esto “fue escuchado por el gremio” y desde la representación de ATE “se hizo una contrapropuesta de aplicación escalonada de las cláusulas gatillo, la cual se escuchó con sumo interés y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la semana que viene para llevar una respuesta concreta”.

Recordó que “ya habíamos confirmado que con enero se cargaba la cláusula gatillo adeudada de julio –con lo cual, lo dialogado este martes está vinculado a “las cláusulas pendientes de octubre y diciembre”.

“Considero que fue el inicio de algo que nos puede llevar a encausar algo tan importante como el derecho a la salud”

En otro aspecto, el Ministro Puratich destacó que “ayer fue una reunión donde realmente nos escuchamos desde un lugar de respeto. Todos reconociendo los incumplimientos del Gobierno y quedó en claro que la paritaria del año pasado no era un rifa, sino un derecho real de los trabajadores”.

Se refirió puntualmente a las clausulas gatillo y lamentó que “las condiciones económicas nos hayan llevado a tener un incumplimiento pero el aumento que se dio fue justo y se va a hacer todo el esfuerzo para cancelarlo”.

Este miércoles, en diálogo con Radio 3, el Ministro dio detalles del encuentro y detalló que “fue una reunión sumamente positiva con el arco gremial de ATE Salud –destacando además que- es importante poder consensuar con el gremio, Salud, Economía y el propio Gobernador”.

Explicó que allí se dialogó sobre las deudas salariales que mantiene el Gobierno con los trabajadores y remarcó que “lo que propusimos fue sumar una suma fija a los sueldos, a cuenta de las cláusulas gatillo de octubre; y la deuda que hay, hubo varias propuestas: la mejor es pagar todo como corresponde, después hacerlo en cuotas o generar un bono de la provincia para entregar a los trabajadores”.

Remarcó que esto “fue escuchado por el gremio” y desde la representación de ATE “se hizo una contrapropuesta de aplicación escalonada de las cláusulas gatillo, la cual se escuchó con sumo interés y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la semana que viene para llevar una respuesta concreta”.

Recordó que “ya habíamos confirmado que con enero se cargaba la cláusula gatillo adeudada de julio –con lo cual, lo dialogado este martes está vinculado a “las cláusulas pendientes de octubre y diciembre”.

“Considero que fue el inicio de algo que nos puede llevar a encausar algo tan importante como el derecho a la salud”

En otro aspecto, el Ministro Puratich destacó que “ayer fue una reunión donde realmente nos escuchamos desde un lugar de respeto. Todos reconociendo los incumplimientos del Gobierno y quedó en claro que la paritaria del año pasado no era un rifa, sino un derecho real de los trabajadores”.

Se refirió puntualmente a las clausulas gatillo y lamentó que “las condiciones económicas nos hayan llevado a tener un incumplimiento pero el aumento que se dio fue justo y se va a hacer todo el esfuerzo para cancelarlo”.

Además refirió que una vez saldado esto “seguramente se van a seguir las líneas de Nación con respecto a las paritarias nacionales” y no aplicar cláusulas gatillo, reconociendo que “en economías tan inestables como la que tenemos, es muy difícil de cumplir”.

“Sería lo más justo, porque así los salarios no pierden con la inflación, pero es de muy difícil cumplimiento. En todas las provincias donde se aplicó hubo inconvenientes pero nosotros decidimos sostenerlas porque en otras provincias directamente salió otra ley y se las anuló”, destacó.

“Las sostenemos y trabajamos para dar cumplimiento de las mismas”, insistió.

Aclaró se sentaron con el gremio ATE “por la voluntad de diálogo, pero permanentemente nos sentamos con todos. No sé porque, pero todos los días hablamos con los representantes gremiales”.

“En esta conciliación que dictó la Secretaria de Trabajo con ATE, nos sentamos con ATE pero las soluciones no son para Ate, son para todos los trabajadores”, recordó.

“El beneficio es para todos los trabajadores, incluso para lo que no tienen representación gremial. No se gestiona para un determinado sector, trabajamos para todos los trabajadores de salud. Que sea ATE quien se haya sentado, no quiere decir que el resto no reciba los mismos acuerdos”, apuntó.

Por último, se refirió al reclamo que realizaron los médicos del Hospital Zonal de Trelew y señaló que “tiene 214 profesionales médicos. Seguramente hay déficit pero se ha trabajado mucho en el recurso humano”.

“Es un número apropiado, seguramente faltan algunas especialidades que son difícil de conseguir, pero hay un buen número de recuso humano”, concluyó.