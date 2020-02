Ríos no logró viajar por ser «paciente de alto riesgo»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Jorge Ríos es reconocido en la provincia del Chubut por haber arriesgado su vida en medio de un robo y tiroteo en Laprida. El efectivo, los últimos denunció que atraviesa una importante obstrucción intestinal que exige el traslado inmediato al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Después de semanas de dilaciones, tras su reaparición pública le concedieron la derivación. Ayer tenía que viajar, pero hasta el momento se encuentra en Trelew, porque a último momento desde la Aseguradora de Riesgo de Trabajo “Prevención ART” se lo negaron una vez más.

“Ayer a las 12 estaba preparando todo, cuando llega la ambulancia con personal para el traslado mío y me comunican que no podía viajar por considerarme un paciente de alto riesgo” relató Ríos a El Patagónico.

Inmediatamente ante la negativa, el agente policial se comunicó con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. “Me dijeron que no lo podían atender porque estaban ocupados en otros casos” y agregó que “ellos eran conscientes que no podía viajar, a mí me avisaron una hora antes cuando estaba con todas las expectativas de viajar de llegar a Buenos Aires y terminar con este problema que tengo”.

Sobre la tarde de ayer, le reprogramaron el viaje a las 19 horas, pero “a las 15:58 me mandan un Whatsapp desde la ART informándome que no podía tomar un vuelo de línea comercial al ser paciente de alto riesgo” expresó Ríos.

Durante el fin de semana, desde la Jefatura policial se pusieron a disposición de Ríos, según describió el sargento y el mismo Federico Massoni (ministro de Seguridad) le brindó un avión sanitario. “La ART me dijo que si yo viajaba, de esa manera ellos se iban a deslindar de responsabilidades e iba a perder el estado de paciente crónico” sostuvo.

A todo esto, el efectivo policial no logra salir de la ciudad de Trelew y su salud está en peligro. “Estoy cansado, lo único que quiero es recuperarme, me están esperando en el Hospital Italiano mis médicos” aseguró.

EL DIA QUE A RIOS LE CAMBIO LA VIDA

El tiroteo tuvo lugar a las 6:45 del lunes 29 de julio del año 2013, cuando Daniel Almonacid, declarado culpable en la causa y dos cómplices más ingresaron por la fuerza a un domicilio particular ubicado en calle Jamaica al 300 del barrio Laprida.

En esa vivienda se encontraba un matrimonio y fue la mujer quien llamó a la policía al escuchar ruidos extraños. Al tiempo que los efectivos llegaban al lugar a verificar, los ladrones se alzaban con un magro botín que entre sus cosas más valiosas tenía una consola de video juegos.

Al arribar los efectivos de la subcomisaria Laprida, dos de los delincuentes huyeron y tras sus pasos salieron algunos policías, mientras que el tercer delincuente, Daniel Almonacid, todavía permanecía en el interior de la casa y al encontrarse con el policía Jorge Ríos lo baleó provocándole heridas que pusieron en riesgo su vida y que hoy lo mantienen en un proceso de lenta y delicada recuperación.