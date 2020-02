Provincia debe pagar 3 millones de dólares este mes

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La asfixia generada entre la elevada masa salarial mensual y la deuda que tiene que pagar el gobernador Mariano Arcioni, no permitirá salir del pago escalonado al menos hasta mitad de año, cuando Provincia pueda eventualmente reperfilar la deuda.

Este mes, la fuga por compromisos de la provincia de Chubut baja sustancialmente.

La deuda que asoma para la provincia en este mes baja en forma drástica a u$S 3.115.508 (196 millones de pesos).

En febrero ya no está el BOCADE y Arcioni solo deberá afrontar el vencimiento del BOPRO (Bono Programa de Obra Pública) que será de u$s 3.115.508, de los cuales u$s 2.375.000 corresponden a la amortización de capital y u$s 740.508 en concepto de interés.

En marzo aparece en el horizonte el BODIC II, que se llevará de las arcas provinciales casi 6 millones de dólares.