Provincia buscará que el trabajo de Bomberos dependa de Seguridad

El Ministro de Seguridad anticipó que se buscará que el trabajo de los bomberos voluntarios dependa de la cartera que conduce en lugar de Defensa Civil, como ocurre actualmente. También reveló que desde el cambio de Gobierno nacional se perdió colaboración con las fuerzas federales y subrayó que se continuará con los controles de alcoholemia porque “no está dando los resultados que queremos”.

El Ministro de Seguridad, Federico Massoni, en diálogo con Radio 3, anticipó que se buscará que el trabajo de los Cuarteles de Bomberos Voluntarios de la Provincia deje de depender de Defensa Civil, como ocurre en la actualidad, y que dependan del Ministerio de seguridad.

Además consideró que las críticas del presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Gastón Alcucero, responden a “cuestiones políticas –en las que- no vamos a entrar”.

“Se están politizando cuestiones que no se deberían politizar. No me voy a prender en eso -porque- tenemos que trabajar por la seguridad”, respondió.

“No le damos trascendencia y menos cuando se hace de manera irrespetuosa. La crítica en vano o por una diferencia política, no sirve de nada”, sentenció el Ministro Massoni y agregó que “la comunicación que tenemos en lo laboral (con Bomberos) es permanente”.

En este sentido, anticipó que “el sistema de Bomberos depende de Defensa Civil pero dependerá de esta cartera –con- el objetivo que funcione de manera ordenada y colegiada”.

Por otra parte, indicó que este martes participará del Consejo Federal de Seguridad y planteará la falta de tareas en conjunto con las Fuerzas Federales en la Provincia, que se realizaba en la gestión nacional anterior.

“En Chubut tenemos un problema que es que con las fuerzas de seguridad federal, que no estamos haciendo el trabajo conjunto que se venía desarrollando con anterioridad”, reveló y explicó que este tipo de trabajo “permitía mayor territorio y multiplicar la fuerzas”.

Aclaró que “no extraño a (Patricia) Bullrich. Era un mecanismo de trabajo que teníamos –agregando que- pelee mucho con la anterior Ministra de Seguridad de la Nación pidiendo cuestiones para nuestra Provincia”.

Una de ellas fue “los scanners para la Ruta 3 y 40, que nunca llegaron, porque sabíamos que la droga entraba y entra por eses sector”.

“No extraño a nadie, he tenido reuniones con la actual Ministra (Sabina Frederic), quien me parece muy conocedora y aunque no tengamos la misma opinión en el fondo de las cuestiones, sí tenemos el mismo objetivo”, manifestó.

Finalmente, el Ministro de Seguridad provincial se refirió a las tareas que se realizan actualmente en materia de prevención del delito y manifestó que “es obligación del funcionario no improvisar y no esperar que nos explore la situación en la cara –por eso- prevenimos las situaciones”.

En este sentido Massoni manifestó que “no me gusta hablar de estadísticas –pero- han bajado significativamente los delitos y han aumentado las aprensiones en comisión de delitos tentados”.

Ante este contexto, puntualizó en los controles de alcoholemias y reconoció que “esta persecución que hacemos de la irregularidad de conducir con gramos de alcohol en sangre no está dando los resultados que queremos”.

Por ello “lo vamos seguir potenciando y vamos a hablar con los Concejos Deliberantes”, al sostener que “las multas abultadas hacen que se tome conciencia de que no se puede manejar con alcohol en sangre”.

Los controles que se realizan “persiguen la seguridad de la ciudadanía, del conductor y de los terceros que tiene que transitar en forma conjunta con estas personas. Un vehículo es un arma”, concluyó.