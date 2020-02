Policía belga abatió a una mujer que apuñaló a dos personas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Policía belga ha disparado este 2 de febrero a una mujer de raza negra en la ciudad de Gante, después de que apuñalara a dos personas, informa el diario local Het Laatste Nieuws.

La mujer resultó herida en una mano.

Previamente, se reportó que los uniformados habían cerrado una concurrida calle de la ciudad.

Sin embargo, la Policía todavía no ha pronunciado sobre el suceso. «La investigación sigue en curso, lo comentaremos más tarde», afirmó el fiscal, citado por Het Nieuwsblad.

NIEUWSFLITS: de Bevrijdingslaan in Gent is afgesloten na een schietincident! "Gentse politie schiet man neer, die 2 anderen had aangevallen met een mes" #gent #steekpartij Lees meer via https://t.co/OaohPBBIUB pic.twitter.com/IIPR4w5L9v

