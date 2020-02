“Para resolver lo económico, el Gobierno primero debe resolver su interna política”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo definió hoy el diputado provincial justicialista, Carlos Mantegna, quien se manifestó en esos términos sobre si ve capacidad y fortaleza en el Ejecutivo chubutense para implementar las herramientas del programa que propone para salir de la situación de crisis que atraviesa.

Mantegna señaló que hubo reuniones donde estuvo la Jueza Carina Estefanía, quien les planteaba “las inquietudes que ya son público conocimiento, a las que se ha dado publicidad, que es el tema salarial, por qué no se están pagando los salarios en término, como todas las administraciones que tienen pago escalonado y ellos tenían alguna propuesta. Creo que los magistrados charlaron con el Ejecutivo y con el Superior Tribunal de Justicia, y nos venían a transmitir eso. Nosotros escuchamos sobre esa problemática”.

“En la sesión que tuvimos en diciembre y después en las charlas que hemos tenido, por supuesto que tenemos todos los datos, la información de certeza, porque si uno no hace un diagnóstico adecuado, el tratamiento no es el adecuado. Por lo menos en nuestro bloque la mayoría está charlando, hay disposición porque la situación de la provincia es muy complicada para la gente. Este escalonamiento es cada vez más prolongado, no hay certezas y nosotros estamos dispuestos a trabajar y consensuar algunas cosas que creo que se pueden consensuar”, analizó.

Sobre si las respuestas que han tenido de (Oscar, ministro de Economía y Finanzas de Chubut) Antonena, no han satisfecho completamente los datos que necesitaban, dijo que hay datos parciales. “En una reunión que tuvimos sobre esta ley, que la gente conoce como el impuesto a la herencia -que es una copia de la provincia de Buenos Aires- acá se pone entre tres valuaciones, la más cara que es la de mercado; y en su momento se le planteó volver a la previsión de la recaudación, y no sabía”, señaló al respecto.

Agregó que ayer estuvieron reunidos con el Directorio del Instituto tres diputados, recorriendo con el director el hospital de Rawson “y vamos a seguir recorriendo las instituciones para recabar información fehaciente con la gente en terreno, porque a veces hay un microclima que puede haber en el Ejecutivo, en la Legislatura, pero uno tiene que estar en contacto con la gente y ver la problemática”.

De las situaciones que están encontrando, dijo que en el hospital están en retención de servicios, funcionando solo las guardias mínimas, las obras de infraestructura de ampliación que se estaban haciendo se habían detenido. “Hay dificultades y nadie escapa a lo que pasa en la provincia”, subrayó Mantegna.

Difícil situación

En cuanto a si observa fortaleza y capacidad en el Ejecutivo para implementar las herramientas del programa que propone para salir de esta crisis, Mantenga señaló que cree que “primero tienen que resolver un tema político con el bloque oficialista. Una vez resuelto eso, deben encarar lo económico, porque no se puede resolver el tema económico si el tema político está complicado”.

“Ese es un tema que deben debatir ellos. Nosotros estamos dispuestos al igual que todo el mundo porque la situación es muy difícil, ya que faltan dos mil millones de pesos todos los meses para pagar la masa salarial y, además, el Estado tiene que funcionar: escuela, policía, salud, vialidad. Entonces una cosa es pagar los sueldos y otra el funcionamiento de las instituciones.. Ninguno se tiene que hacer el distraído, pero hay que hacer un diagnóstico correcto para hacer el tratamiento adecuado”, evaluó.

Y agregó que “el Ejecutivo se reunió Gobernador con diputados y no sé qué habrá pasado ahí, pero es una decisión de ellos. El pueblo de Chubut y los eligió para eso y a nosotros nos eligió como opositores, pero no lo somos sólo por ser oposición. Creemos que hay cosas que se pueden acompañar y otras que no, pero la política la tiene que fijar el que el pueblo eligió”.

“La política es credibilidad. Uno puede ser más o menos creíble y así funciona, por eso cuando uno es creíble el de enfrente le da un crédito y cuando uno no cumple con las cosas esa credibilidad va disminuyendo; pero creo que no se puede jugar con fuego. La situación es muy difícil y debemos trabajar todos los políticos para tratar de resolver este problema que es muy grave en la provincia del Chubut”, concluyó.