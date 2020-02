Pais: “Los dichos de Antonena les causaron malestar a todos los diputados”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado provincial por Chubut al Frente lamentó los dichos del ministro de Economía provincial al hacer referencia a los ingresos de los legisladores, y lo atribuyó a lo estresante de su función pública en el marco de crisis que atraviesa Chubut.

Juan Horacio Pais se refirió esta mañana en primer término a la reunión de hoy, señalando que “hablamos de los proyectos que envió oportunamente el Poder Ejecutivo, las modificaciones que estamos planteando, discutimos esas cuestiones, siempre manifestando todos la apertura a perfeccionar aquellas iniciativas que envíe para poder brindar al momento de la sesión, las herramientas que necesita el Gobierno para tratar de aportar nuestro granito de arena a la salida de la crisis, que sabemos que es muy profunda, sobre todo la financiera y de recursos”.

“Planteamos modificaciones en cuanto a lo relativo a la Ley Tributaria de Pesca, algo del Código Fiscal por el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Lo estamos socializando, generamos acuerdos en ese sentido y veremos de seguir trabajando para que cuando llegue el momento de la Sesión, tener consenso para lograrlo”, expresó.

Y agregó que “puertas adentro, siempre planteamos todas las inquietudes. Seguramente los dichos de (Oscar) Antonena les causaron malestar a todos los diputados. A mí en particular también. Creo que fueron apreciaciones desafortunadas producto de la situación estresante que debe estar atravesando, pero lo entiendo”.

“Nuestro deber es seguir adelante e intentar aportar desde nuestro lugar las herramientas para que esta provincia salga de la crisis, que va a ser muy difícil, y ni siquiera depende de la aprobación de un paquete de leyes sino de un montón de gestiones coordinadas donde estén involucrados todos los poderes del Estado”, enfatizó.

Pais sostuvo que en ese sentido “algún diputado planteó cuestiones de seguridad, lo que es entendible. Nadie sabe quién fue el destinatario real del mensaje porque tampoco hubo una aclaración del ministro, pero corre por cuenta de él lo que dijo. Creo que fue un exabrupto, no me parece oportuno ni que contribuya en nada a la solución de los problemas. Somos todos grandes y cada uno se hace responsable de lo que dice”.

La situación de APEL

Sobre si peligra la sesión del 1° de marzo de apertura de período legislativo, ante la asamblea del gremio de trabajadores de la Legislatura definiendo continuidad de medidas o no, dijo que no puede hablar por sus referentes, pero que sería institucionalmente muy grave no poder realizar la misma en la fecha que marca la Constitución Provincial.

“Mis deseos son de que esto no suceda y que y apelemos todos al diálogo para poder solucionar el problema. Sabemos que los recursos faltan lamentablemente y que no es siquiera una cuestión voluntaria saldar las deudas antes de esa fecha. Apelo a la cordura y la buena voluntad de todos para dejar una buena imagen de la provincia del Chubut y sobre todo para poder cumplir con esa obligación constitucional”, concñuyó.