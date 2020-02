Pais: “Fue una reunión sumamente positiva y necesaria”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado provincial de Chubut Al Frente, Juan Horacio Pais, se refirió la reunión que los diputados oficialistas mantuvieron con el Gobernador Mariano Arcioni. “Fue una reunión sumamente positiva y necesaria. El Bloque sigue siendo un Bloque de 16 diputados que esta para aportar gobernabilidad y para apoyar las medidas que envíe el Poder Ejecutivo para intentar salir de esta crisis en la que está inmersa la Provincia del Chubut”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “fue una reunión sumamente positiva y necesaria. Se plantearon todas las inquietudes que se tenían”.

“La relación del Bloque sigue igual, conversamos todos los días y cuando hay alguna diferencia se plantea puertas adentro”, dijo.

Asimismo, aclaró que “el Bloque sigue siendo un Bloque de 16 diputados que esta para aportar gobernabilidad y para apoyar las medidas que envíe el Poder Ejecutivo para intentar salir de esta crisis en la que está inmersa la Provincia del Chubut”.

“Los ministros respondieron todas las inquietudes que se les plantearon. Todos manifestaron la intención de que el Bloque siga siendo un Bloque de 16 diputados”, indicó.

En este marco, destacó que “por primera vez en mucho tiempo quien gobierna tiene un Bloque de 16 diputados. Es fundamental que la Legislatura acompañe las políticas del Ejecutivo Provincial”.

“El Gobernador no se disculpó porque él aclaró que no se refirió a ninguna persona en particular y si en todo caso alguien se sintió aludido, corre por cuenta de esa persona”, aseveró.

Finalmente, Pais concluyó que “es importante sesionar cuanto antes porque el paquete de medidas va a influir seguramente en la recaudación. Todas las medidas van a tener un impacto económico”, publicó El Comodorense.