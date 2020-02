No hay peligro de contagio con el argentino que contrajo coronavirus, aclaró el Gobierno Nacional

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud, Ginés González García, indicó que el argentino está en cuarentena en Japón y acotó que «cuando le den el alta estará curado y no existe posibilidad de contagio».

El ciudadano argentino que contrajo coronavirus cuando se encontraba en Japón a bordo del crucero Diamond Princess era «tratado bien, siguiendo el protocolo» de asistencia médica, afirmó hoy el ministro de Salud, Ginés González García, y aseguró que «una vez que le den el alta quiere decir que está curado, no implica ninguna posibilidad de contagio».

El ministro explicó que “se trata de un adulto mayor que viajaba en un crucero en el que habían subido muchos ciudadanos chinos provenientes de Wuhan», donde se originó el virus y es el epicentro de la epidemia.

Si bien “no sabemos si va a venir acá ni su estado clínico, estamos tranquilos, porque está internado, lo están tratando bien, siguiendo el protocolo. Y una vez que le den el alta no tiene posibilidades de contagio», indicó González García tras un reunión de coordinación interministerial realizada en la Casa de Gobierno.

En el encuentro, que encabezó el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se coordinó la acción de los distintos ministerios con respecto de la epidemia, y se analizaron los detalles de la acciones de prevención.

“Hasta ahora el sistema ha respondido muy bien”, puntualizó el ministro y destacó que “en la reunión coordinamos desde la información de los aeropuertos hasta un sistema de referencia donde cada Ministerio designa un referente” para llevar el cuadro de situación.

“El Presidente está informado de todo, pero no hay ninguna circunstancia importante Queremos llevar tranquilidad a la gente, porque hay mucho bombardeo mediático, pero tenemos todas las medidas perfectas por si la situación lo requiere”, enfatizó.

Sostuvo que “la situación de la Argentina es mejor a la de otros países porque estamos muy lejos, no hay vuelos directos y estamos en verano, que es cuando este tipo de virus funciona menos”.

Ginés precisó que “la situación es estable, hay un buen dato, que es que tanto ayer como hoy disminuyeron los números de caso nuevos, y eso es muy bueno porque indica que posiblemente estemos en el período de descenso de la epidemia y es un buen síntoma”.

Tras señalar que “la enfermedad es la que tiene la más baja letalidad de las epidemias que ha habido en los últimos años”, aclaró que “el barbijo es sólo útil para quienes están con algún síntoma, para evitar el contagio por la gotita de la tos, pero no es útil para otras personas, aunque por supuesto lo pueden usar si les da tranquilidad”.

Descartó, además, la posibilidad de contagio con los productos que llegan desde China en cargas, equipajes o valijas, porque “el virus fuera del cuerpo humano no vive más de 10 u 11 horas”.

González García también aclaró que “no hay ninguna prohibición para que los argentinos viajen a China, pero es una recomendación, casi un consejo, pero no hay una restricción por aparte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por nadie, pero creo que si se puede evitar y no es imperioso viajar, es mejor no hacerlo”.

Participaron, además, del encuentro los ministros de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Agricultura, Luis Basterra; de Trabajo, Claudio Moroni, la secretaria de Salud, Carla Bisotti y autoridades de la cancillería y otras jurisdicciones.