Múltiples heridos deja un «incidente terrorista» al sur de Londres

La policía metropolitana de Londres ha matado este domingo en Streatham, en el sur de la capital británica, a un hombre en un «incidente terrorista», según ha informado este cuerpo en su cuenta oficial de Twitter. Según los agentes, hay varias personas que han sido apuñaladas, aunque no han detallado el número exacto de heridos en el ataque. «Se están examinando las circunstancias», ha informado en esta red social el cuerpo policial, que ha recomendado a la gente evitar la zona del suceso, un barrio del municipio londinense de Lambeth situado unos ocho kilómetros al sur de Charing Cross, una de las estaciones más importantes de la capital británica. La policía metropolitana ha matado al supuesto autor del atentado en torno a las 14.00 hora local (las 15.00 en la España peninsular).

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020