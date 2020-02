WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Misión Posible recaudó donaciones para damnificados de El Doradillo a partir de un evento que llevó a cabo en el Paseo de Artesanos Muelle Chico.

En el mismo se realizaron juegos, shows en vivo, hubo globoflexia, maquillaje artístico y el Hombre Araña compartió con los más pequeños.

Darío Gómez, conocido como “Chipi”, el coordinador de Misión Posible, detalló que “nosotros ayudamos a distintas instituciones, merenderos, a familias en situación de calle, o que pierden su casa por incendio o la pasan mal en un temporal; el objetivo siempre es ayudar; nuestro lema es ‘No construimos templos, construimos relaciones’. Porque para nosotros el templo es el corazón; no queremos perder el tiempo construyendo templos sabiendo que la necesidad está en la calle y nuestro objetivo es siempre ayudar; dar una mano; no sólo en la parte material, sino contener emocionalmente” destacando que “nuestro mayor objetivo es ser imitadores de Jesús, entiendo que Jesús no era religioso sino que era una persona que revolucionaba a través del amor”.

En la ocasión se recolectó una buena cantidad de elementos. Cabe mencionar que lo que más se necesita para las familias afectadas del Doradillo son materiales de construcción; alambres; mangueras de riego; materiales de instalación eléctrica; artículos de limpieza.