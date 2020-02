Menna: “La corrupción impide que los servicios públicos sean de calidad”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado nacional Gustavo Menna repasó el proyecto de “Ficha Limpia” presentado hace unos días en el Congreso y que pretende la inhabilitación para candidaturas a cargos electivos – partidarios por condena penal confirmada en segunda instancia por la comisión de delitos contra el erario público.

En diálogo con diario La Portada, precisó en contacto con este medio que el proyecto de ley busca “modificar la ley de partidos políticos y el código electoral para inhabilitar las candidaturas a cargos electivos – partidarios a aquellas personas que tengan condenas por delitos dolosos de corrupción o atentados contra el orden constitucional” confirmadas en segunda instancia.

Precisó el legislador por Chubut que los ilícitos en cuestión son los mencionados en el Artículo N° 36 de la Constitución Nacional Argentina, que en la reforma aprobada en 1994 incorporó el término de cláusula ética equiparando los hechos de corrupción con los atentados contra el orden democrático.

Sostuvo además que los delitos dolosos contra el Estado, enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación de fondos, “frustran la confianza en las instituciones, en la representación popular e impiden que los servicios públicos sean de calidad porque los dineros se envían a enriquecer funcionarios o empresas”.

“La corrupción -amplió- es una de las principales causas del atraso de los países y perjudica a los sectores más postergados y vulnerables, ya que los priva de bienes públicos de calidad y de infraestructura acorde a la dignidad humana: los recursos terminan desviándose a favor de funcionarios venales”.

Indicó que su proyecto presentado con el acompañamiento de pares del bloque de Juntos por el Cambio “va en línea con lo que demanda la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que contempla en su Artículo N° 26 inciso 1 la inhabilitación por las mencionadas razones, como así también tenemos los tratados que firmó la Argentina contra la corrupción”.

Militancia fuerte

Destacó que la propuesta de “Ficha Limpia” es motorizada además por una “militancia muy fuerte” de la mano del “colectivo social que se armó a partir de una petición en la plataforma change.org que lo lidera un grupo de gente entre ellos, una persona muy batalladora que es Gastón Marra. Se han llegado a 350.000 firmas”.

Recordó el ex candidato a Gobernador de la Provincia que durante el año pasado hubo un dictamen favorable en la Cámara de Diputados, aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, “pero después no la pudimos aprobar en noviembre (en sesiones ordinarias) porque el kirchnerismo no dio quórum en el recinto”.

“Lo que hacemos ahora es retomar ese camino, incorporando algunas figuras puntuales como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y demás”, amplió Menna. Esperó luego que el Congreso habilite la discusión en el mes de marzo cuando se retomen las sesiones y adelantó que en paralelo organizarán unas jornadas informativas con el grupo de “Ficha Limpia”.

Aseguró luego que para ocupar un cargo electivo o dentro de una estructura partidaria no sólo hay que tener idoneidad intelectual sino que también ética y moral. “Ese fue el término que utilizó la cámara electoral en algunos fallos como por ejemplo el que inhabilitó para su candidatura a Carlos Menem”, planteó.

El proyecto de ley propicia una modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23.298), con la finalidad de introducir un supuesto de inhabilidad para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos que “hoy no se encuentra expresamente previsto ni en esta norma ni en el Código Electoral”, expresó el diputado radical.

Además se pretende una actualización del Código Nacional Electoral en su artículo 60 bis, “con la finalidad de incorporar como una de las atribuciones del juez con competencia electoral a la hora de oficializar una precandidatura o candidatura, la de verificar la inexistencia de condenas penales de las previstas como inhabilitantes”.