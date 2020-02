Menna: «Arcioni tiene que definir la política salarial y tiene todos los elementos para tomar decisiones serias»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, entendió que el gobernador Mariano Arcioni tiene los diputados y «el respaldo de haber asumido hace un mes como para transitar una salida a esta crisis provincial», y subrayó que «un componente de ese plan tiene que ser el tema de la deuda pública».

Menna ayer estuvo en la Legislatura provincial, acompañado por Manuel Pagliaroni, y en la Municipalidad de Rawson, donde fue recibido por el intendente Damián Biss. También se entrevistó con el intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón. Previamente se había reunido con el concejal de Trelew, Rubén Cáceres, en el bloque de Juntos por el Cambio.

En su mirada de la crisis, Menna no ve que el Gobierno provincial cuente con una herramienta para encarar el pago de la deuda, que consideró un «aspecto central» para encaminar el rumbo. «Tenemos una combinación de stock de deuda e ingresos corrientes que es la más alta del país, y el ministro de Economía, (Oscar Antonena), admite que el presupuesto tiene un desfinanciamiento de 37.000 millones de pesos, que es un tercio del presupuesto», analizó.

De esta manera, Menna sostuvo que «en un conexto político de un oficialismo partido al medio hay que apelar a la responsabilidad del Ejecutivo que tiene 16 diputados sobre 27», en la difícil tarea de encauzar la situación. Comparó que tanto el Gobierno nacional como la provincia de Buenos Aires, ya comenzaron con ese proceso. «Si bien uno puede discrepar, hay un plan y acá debería haber lo mismo», señaló.

Con respecto a la política salarial, Menna no dudó que corresponde al Gobierno de Arcioni marcar el rumbo y no a la oposición, y remarcó que «no se puede improvisar». «Este deterioro de las cuentas públicas no empezó ahora sino hace mucho; se hizo una política sin sustento y a sabiendas de que no se iba a poder pagar lo que se comprometió. El que tiene que dar las definiciones es el Ejecutivo, no la oposición», sostuvo.

Con Cáceres en Trelew

En el Concejo Deliberante, Menna repasó con Cáceres las problemáticas que atraviesa Trelew, y se interiorizó sobre los proyectos de ordenanza que promueve Juntos por el Cambio. También estuvieron la diputada provincial Andrea Aguilera; el presidente del Comité Departamental Trelew de la UCR, Gerardo Merino; y el dirigente radical capitalino Dulio Monti.

Menna indicó que «en el marco de la visita que estamos realizando en la zona, nos pareció importante visitar a Rubén (Cáceres), más que nada para coordinar el trabajo legislativo entre quienes representamos una misma idea, un mismo espacio a nivel nacional, provincial y municipal».

El legislador nacional se mostró interesado en promover acciones que mejoren los mecanismos de control en Trelew. «Estuvimos hablando de algunas iniciativas que estamos impulsando, que también tienen interés en impulsar a nivel municipal, como todo lo que tiene que ver con transparencia, gobierno abierto, ética pública».

Además, mencionó que «estamos atentos a todas las cuestiones que a nivel nacional puedan significar un aporte o beneficio para la ciudad».

Por su parte, Cáceres indicó que «aprovechamos la presencia de Gustavo (Menna) acá para ponerlo al tanto de la situación de la ciudad de Trelew, que es bastante grave; de manera que le encomendamos información y gestiones sobre el avance de las posibilidades de obra pública básica para la ciudad, porque estamos en una situación muy comprometida».

Finalmente, el concejal de Juntos por el Cambio subrayó que «es necesario crear empleo en Trelew rápidamente; el plan del Municipio era recibir ayuda de Nación, así que todo aquello que pueda surgir a nivel nacional tiene mucha importancia para la ciudad».