Manejar con sueño es como estar borracho según Golombek

El científico Diego Golombek conversó con los integrantes del programa El Expreso Periodístico de El Cordillerano Radio sobre los habituales y lamentables siniestros viales que terminan en tragedia.

El investigador fue consultado por un estudio que se hizo público en el año 2012 sobre el descanso y las horas de sueño de los choferes de colectivos de larga distancia.

“En ese momento el Ministerio de Trabajo le pidió a los investigadores del CONICET que ayudaran con la investigación técnica de la jornada laboral de los choferes, decían que era muy extendida y que tenían muy poco descanso, pero en ese momento eran todas intuiciones”, contó.

“Hicimos una investigación muy larga, con mucha colaboración de los choferes, la ayuda de la CNRT y la colaboración de las cámaras empresariales también. Llegamos a conclusiones bastantes obvias, con respecto a las horas de descanso y los riesgos de trabajo sedentario”, agregó.

Luego puntualizó que “los corredores en los que se recorre medio país, realmente traen trastornos de sueño y las consecuencias hoy son mucho más obvias que hace 20 años. La falta de sueño hace que tu salud no esté bien y tus reflejos y cuestión cognitiva tampoco”.

Días atrás, en la terminal de Bariloche, pasajeros de un micro pretendían salir de viaje, a pesar que la CNRT había constatado que los choferes no habían cumplido con las horas de descanso necesarias. “Es la falta de consciencia de la importancia del sueño”, comentó sobre esto.

Aparte destacó que es de suma importancia que “la gente sepa que estar mal dormido o con pocas horas de sueño, equivale a tener una cantidad de alcohol en sangre, es como estar borracho en la ruta o cualquier otra calle”.

Las horas necesarias

Sobre el sueño nocturno explicó que “los adultos necesitamos un mínimo de siete horas. La verdad es que el promedio es bastante más bajo. Por supuesto que la siesta, si está bien pensada y si es corta, ayuda a estar un poco más despabilado”.

“A todos nos agarra el sueño postprandial, lo curioso es que no tiene que ver con comer. Aunque no se haya ingerido nada, el cuerpo necesita una renovación del alerta a eso de las dos de la tarde. Ahí conviene parar un poco la jornada y si se puede, dormir unos 20 minutos o media hora, no más de una hora”. con información del portal de noticias el Cordillerano.