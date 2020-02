Maderna: “La gente debe estar en el centro de las políticas públicas”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Trelew hizo un repaso del comienzo de su segundo mandato y marcó las prioridades para esta nueva etapa: estar cerca de la gente y fomentar las inversiones en la cuidad.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, repasó la agitada agenda que viene manteniendo desde el inicio de su segundo mandato, en diciembre pasado. El mandatario municipal, en contacto con FM El Chubut (90.1 MHz), destacó que «la prioridad es la gente, que debe estar en el centro de las políticas públicas». Y señaló que es necesario «acercar inversiones a la ciudad», además de avanzar en obras de infraestructura necesaria para el desarrollo de Trelew. “Nosotros hemos marcado las prioridades: continuar con las redes de gas y mejoramientos habitacionales; avanzar con las obras de cloacas y presedimentadores, y además no descuidar las gestiones para atraer inversores que generen empleo privado. Todas estas políticas corren en paralelo”, dijo Maderna.

Puesta en Valor de Espacios Públicos

Maderna comentó que también ha sido un eje de su gestión ocuparse del cuidado de los espacios públicos. “En los últimos días estuvimos inaugurando la nueva luminaria led en la Reserva Natural Laguna Chiquichano. Estamos trabajando de manera muy coordinada con La Cooperativa Eléctrica, tengo muy buen vínculo con Fabricio Petrakosky, su presidente y planificamos seguir trabajando de esta manera que lo venimos haciendo. También hemos mejorado plazas en distintos sectores de la ciudad y contratado personal para que la mantenga. Tenemos idea de llegar con nuevas luminarias a la pista de atletismo, un punto de encuentro tan importante para los vecinos. Y también vamos a estar inaugurando la rampa de acceso al cine Coliseo, una obra muy esperada”, señaló el mandatario.

“Tenemos las puertas abiertas en Nación”

Sobre las últimas presentaciones a autoridades nacionales sobre proyectos ejecutivos, el intendente Maderna, dijo: “Tenemos las puertas abiertas de Nación. En el gobierno pasado no nos atendió nunca un ministro. Ahora ya nos reunimos con varios ministros, gerentes generales, y funcionarios de alto rango para avanzar en obras nacionales como presedimentadores, cloacas, y políticas públicas que tienen a Trelew en agenda. Además contamos con el valor agregado de que ya muchos proyectos están en la órbita nacional porque es nuestro segundo período en la gestión municipal. Realmente nos sentimos tenidos en cuenta y basta acercarse para que te atiendan y se pongan a disposición. Pero no queremos generar falsas expectativas. El gobierno nacional también atraviesa un duro momento, con escasos recursos y eso lo entendemos. Creo que en la cuestión obras para la ciudad vamos a ir de menor a mayor”.

Nuevas inversiones y empresariado local

Con respecto a las nuevas inversiones, el titular del ejecutivo municipal, afirmó: “Si hablamos de Central de Cargas, nos interesa que los empresarios locales nos acompañen. Creemos que es una inversión importante, como hace muchos años no tiene la ciudad. Pero ellos tienen que estar convencidos. Nosotros vamos a resguardar a nuestros empresarios locales, por eso nos reunimos, les explicamos en qué consiste y queremos que el municipio tenga intervención en esta inversión tan importante. Cuando hablamos de empresarios nos referimos a transportistas, dueños de estaciones de servicios, entre otros. Queremos que todos se sumen y la prioridad en este proyecto la tienen ellos: nuestros emprendedores y empresarios locales.

Y si hablamos del Parque Industrial, nos interesa tener a disposición los cascos para fomentar las inversiones que queremos. Nos interesa que todos los rubros puedan desarrollarse aquí, pero tenemos un especial interés en el rubro pesquero. En la semana estaremos viajando a Mar del Plata para reunirnos con empresarios de ese sector y creemos que el Parque Industrial de nuestra ciudad tiene todo para que puedan radicarse, por ejemplo, el volcado de efluentes, nuestro Parque está preparado para todo ese tipo de desarrollo”, dijo el mandatario local.

Tarjeta Alimentar

“Serán casi 2000 beneficiarios en Trelew los que recibirán la tarjeta Alimentar del estado nacional. Estamos hablando de entre 11 y 13 millones de pesos que se volcarán a los comercios de la ciudad. Una inyección de dinero importante. Además, a fin de mes esperamos que venga a la ciudad el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Arroyo fue uno de los primeros ministros en recibirnos y con ese ministerio estamos fuertemente vinculados por este programa social contra el hambre y por los microemprendimientos” subrayó el jefe comunal.

Maderna también dijo que a pesar de que la situación social sigue siendo compleja, la paz social existe y eso se sostiene con gestión y acompañamiento en los barrios. “El deporte y la cultura, desde su función social, está más presente que nunca en los sectores que más lo necesitan. También estamos recomponiendo un fuerte trabajo con las vecinales”, dijo el intendente.

“Estoy en la vereda de los chubutenses”

El intendente de Trelew, al ser consultado por las últimas disputas mediáticas entre algunos funcionarios del gobierno provincial dijo que “hay que dejar de pelearse y avanzar en políticas en conjunto”. Y agregó: “Hace falta más diálogo. Nosotros siempre vamos a trabajar para apoyar al gobierno provincial porque apostamos a la gobernabilidad. Si le va bien a Chubut, le va bien a Trelew, y a la inversa. Lo mismo a nivel nacional, si le va bien al país le va bien a la provincia y a la ciudad. Y eso queremos todos. Yo estoy en la vereda de los chubutenses y no concibo los enfrentamientos personales. Quiero decir: si las relaciones entre los políticos, malas o buenas, no se traducen en beneficios para los vecinos, no tienen ningún sentido”, finalizó Adrián Maderna.