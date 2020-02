Los trabajadores de la Legislatura seguirán de paro

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde el gremio que los representa, APEL sostienen que no se puede dictar conciliación porque no tiene injerencia en el sector la Secretaría de Trabajo. Y denunciaron que en el recinto ni siquiera hay internet porque los técnicos están de vacaciones.

El Secretario General de la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (APEL), Ángel Sierra, afirmó que todavía no tienen el dinero depositado en sus cuentas y es por eso que «decidiremos el lunes con qué medida seguimos».

«Estamos llegando a la mitad de febrero y todavía no cobramos diciembre. El Ministro Antonena anunció con bombos y platillos el pago pero no vimos nada. No vamos a levantar las medidas hasta que no haya cobrado hasta el último empleado. Tampoco sabemos cómo vamos a cobrar enero», añadió.

A su vez, Sierra aseveró que la Secretaría de Trabajo que no puede dictar la conciliación obligatoria porque «no tiene incumbencia en el conflicto con los empleados de la Legislatura».

Por otra parte, Sierra describió en diálogo con la Cien Punto Uno el estado en que se encuentra la Legislatura «sigue todo igual con los servicios. No hay internet, pero no por una medida de fuerza, sino porque los encargados están de vacaciones», indicó El Patagónico.