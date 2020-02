Los salarios en blanco disminuyeron 6,1% de poder adquisitivo frente a la inflación durante el 2019

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Aumentaron casi 10 puntos menos que los precios. El mayor deterioro, después de las PASO.

Durante 2019, los salarios formales o en blanco perdieron el 6,1% de poder adquisitivo (capacidad de compra) frente a la inflación: aumentaron el 44,36%, mientras la suba promedio de los precios fue del 53,8%.

Ejemplo: si alguien cobraba 100 pesos y podía comprar ciertos productos por 100 pesos, al aumentar su sueldo a 144,36, (+44,36%) pero los artículos a 153,8 (+53,8%), ahora le alcanza para comprar el 93,9% de esa misma canasta. Así, cayó un 6,1% su capacidad de compra.

Los datos de salarios corresponden al RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) que, a diciembre pasado, fue en promedio de $ 49.574,33, según los datos oficiales. Un año atrás, era de $ 34.339,35. Esas cifras surgen de las declaraciones de las empresas ante la Seguridad Social.

Por tratarse del sueldo bruto, a los $ 49.574,33 habría que descontar el aporte de jubilación y salud del trabajador (17%) y, eventualmente, sumar el salario familiar. Según la estructura familiar, el sueldo promedio en mano rondaría entre $ 41.100 y poco más de $ 43.000.

Si bien de los 12 meses, en 6 meses la inflación superó a la suba de las remuneraciones calculadas por el RIPTE y en otros 6 meses pasó lo contrario, la fuerte caída de los salarios con relación al incremento de los precios se produjo, tras las PASO, en agosto (1,9% vs. 4%), septiembre (3,2 vs. 5,9%), noviembre (1,6% vs. 4,3%) y diciembre (2% vs.3,7%).

En tanto, el costo de lacanasta familiar de pobrezade un matrimonio con dos chicos, según el INDEC en diciembre, fue de $ 38.960,33, un valor no muy lejano al sueldo promedio formal. Si se incorporan los salarios informales o que no aportan a la Seguridad Social, el salario promedio es inferior al costo de la canasta familiar de pobreza.

Con relación a diciembre de 2015, cuando asumió la gestión macrista, el deterioro del salario formal real alcanza al 19,5%.

Ahora, con los aumentos de suma fija remunerativos ordenados por el Gobierno a cuenta de las paritarias, y el dato del 2,3% de inflación en enero, en el Gobierno descuentan que los números de los primeros meses deberían marcar que la suba de los sueldos superó a la inflación promedio, informó Clarín.