Los fondos del exterior comienzan a rondar la deuda argentina

Saben que el país está en una situación delicada y buscan sacar partido con operaciones puntuales.

El fondo de inversión GoldenTree Asset Management está recaudando capital para invertir en la deuda argentina, que en la jerga financiera es considerada en situación de «distress», es decir cercana al default, publicó la agencia Bloomberg.

La firma con sede en Nueva York ha estado invitando a inversores a un fondo destinado a bonos soberanos, provinciales y corporativos argentinos, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para comentar al respecto. Deeb Salem, un administrador de cartera en GoldenTree, supervisará el fondo junto con un equipo de especialistas en mercados emergentes, dijeron las personas. Salem declinó hacer comentarios.

GoldenTree, que administra fondos por US$ 32.000 millones, se enfoca en las apuestas en Argentina, como posiciones largas (a favor) de la deuda provincial contra los bonos nacionales. El martes, el gobernador Axel Kicillof sorprendió a los inversores cuando anunció que finalmente pagará un bono de US$ 250 millones, a pesar de haber advertido pocos unos días antes que no contaba con suficiente efectivo y haber propuesto pagarlo en mayo.

El fondo GoldenTree es el último ejemplo de inversores de deuda en estrés financiero que acuden en masa a Argentina mientras el Gobierno apura la renegociación de los bonos para evitar el default.

Dennis Hranitzky, un abogado que ayudó al magnate de los fondos buitre Paul Singer a ganar la pelea de 15 años contra Argentina, formó un bloque de inversores centrado en los bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Otros grupos se han constituido en torno a los bonos soberanos y de Buenos Aires.

Los activos argentinos han tenido un desempeño bastante favorable en las últimas semanas ante la especulación de que la quita que los inversores recibirán en la reestructuración podría no ser tan grande como se temía inicialmente.

Los bonos soberanos que vencen en 2028 han tenido un rendimiento cercano al 34% desde que tocaron fondo a principios de noviembre. A cerca de 47 centavos de dólar, los precios han bajado más del 42% en los últimos 12 meses, informó Clarín.